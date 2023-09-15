Президент Ильхам Алиев: Перед прокурорами государств-членов СНГ стоят новые и сложные задачи

Перед прокурорами государств-членов СНГ стоят новые и сложные задачи.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева направленном участникам 33-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов Содружества независимых государств (СНГ), состоявшегося 15 сентября в Баку.

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