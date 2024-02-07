https://news.day.az/officialchronicle/1635475.html Президент Северного Кипра поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Президент Северного Кипра поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар поздравил Президента Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Северного Кипра поделился публикацией об этом на своей странице в социальной сети Х.
В публикации говорится: "Сердечно поздравляю господина Ильхама Алиева с переизбранием по предварительным результатам на пост президента в результате исторической победы на выборах Президента Азербайджана. Желаю, чтобы итоги выборов были во благо всему братскому Азербайджану.
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