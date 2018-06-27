Россия теряет интерес к Армении – почему российские СМИ «разлюбили» Пашиняна – ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

Интервью Day.Az с известным российским историком и политическим аналитиком Олегом Кузнецовым.

- Новый премьер у власти в Армении почти два месяца. До сих пор, помимо коррупционных скандалов и шумных разоблачений, никаких особых изменений в состоянии страны не замечено. Можно ли уже подводить первые итоги?

- Как раз в среду, 27 июня, истекли первые 50 дней нахождения Никола Пашиняна в должности премьер-министра Армении - на посту главы этого государства. Западная журналистика привнесла в наш мир традицию в такай день подводить первые итоги пребывания человека во власти. Для стран масштабных, таких как Россия, США, Китай, Индия, Бразилия, Германия с многомиллионным и даже миллиардным населением и огромной территорией в качестве первой временной отсечки для подведения первых итогов деятельности лидеров государств обычно берутся 100 дней. Но Армения - страна маленькая, с населением не более двух миллионов человек, поэтому, в соответствии с ее габаритами, срок в 50 дней вполне достаточен для того, чтобы понять, что нового там происходит.

Конечно же, я полностью отдаю себе отчет в том, что за два неполных месяца кардинальным образом изменить ситуацию даже в такой маленькой стране, как Армения, совершенно невозможно. Но этого времени вдумчивому стороннему наблюдателю с аналитическим складом ума вполне достаточно для того, чтобы осознать, какие тенденции потенциального развития появились и какие цели ставит новая власть перед собой в качестве приоритетов своей деятельности. Скорее об этом, а не конкретных итогах в цифрах и фактах можно говорить.

- Олег Юрьевич, у вас не создается ощущения, что к первому "юбилею" своей деятельности Никол Пашинян почти пропал со страниц основных российских СМИ? Это просто потеря интереса к его персоне, или могут быть более глубокие причины?

- Я бы сказал - не только российских СМИ. Смена власти и политического режима в Армении, которую кто-то может называть революцией, а кто-то - государственным переворотом, на значительный промежуток времени превратила эту страну в центр притяжения внимания мировой прессы. С апреля по первую декаду июня этого года ведущие мировые масс-медиа охотно и регулярно писали о событиях в этой стране. Но в последние две недели ситуация кардинальным образом изменилась: Армения и ее премьер-министр как по команде перестали интересовать средства массовой информации.

Здесь я не имею в виду азербайджанские издания, являющиеся инструментом информационной войны в условиях непрекращающегося уже тридцать лет нагорно-карабахского конфликта. В данной ситуации особенно показательна позиция российской прессы, которая до недавнего времени при всяком удобном и неудобном случае стремилась сообщить своим читателям о существовании такого "союзника", как Армения, и "братского" армянского народа. Сегодня вместо надуманного и искусственно создаваемого интереса к этой стране в России наблюдается тотальное игнорирование происходящих там событий. С российских телеканалов, будто по щелчку пальцев из Кремля, ушли в безвестность еще недавно очень активные проармянские пропагандисты, в российском медиа-пространстве кратно, в разы, сократилось присутствие людей с типичными армянскими фамилиями. Естественно, это не может не свидетельствовать об изменении отношения России к своему союзнику после смены политического руководства Армении.

Данному феномену может быть дано двоякое объяснение. С одной стороны, власти России не хотят демонстрировать согражданам полный провал своего внешнеполитического курса в отношении Армении, чтобы лишний раз их не раздражать (хотя, если говорить честно, Армения как таковая и ее власти совсем неинтересны моим соотечественникам). С другой стороны, явно сформулированный и озвученный, как я предполагаю, по административной "вертикали власти" отказ (запрет?) от освещения в прессе ситуации в Армении и вокруг нее может быть очередным знаком Кремля официальному Еревану с намеком прекратить проводимую им в настоящее время безумную внешнюю и внутреннюю политику. В связи с этим показателен пример реакции, точнее - полного отсутствия реакции подконтрольной властям российской прессы на перенос позиций азербайджанской армии в Шарурском районе Нахчыванской автономии. Еще три месяца назад все эти издания метали бы громы и молнии в адрес Азербайджана, МИД России делал бы широковещательные заявления, но сейчас - полная тишина, абсолютно невозможная до прихода Пашиняна к власти в Армении.

И это - не единственный знак неудовольствия Москвы в адрес Еревана за последнее время. В мае Роспотребнадзор - федеральный орган исполнительной власти России по контролю качества товаров и услуг - предупредил Армению о запрете ввоза томатов и огурцов из этой страны из-за их несоответствия санитарно-гигиеническим нормам, но на это в Ереване не обратили внимания. Армянская овощная гниль и в прежние годы, пользуясь послаблениями Таможенного Союза, попадала на российский товарный рынок, о чем регулярно писала региональная пресса, но тогда эти факты из политических соображений не придавались широкой огласке. После этого состоялись две встречи российского президента Путина и армянского премьера Пашиняна, после которых российско-армянские отношения не только не прояснились, но еще более замутились. Вслед за этим Москва послала второе предупреждение Еревану - уведомление о повышении стоимости импортируемого в этой страну природного газа. А чуть ранее Кремль наложил "вето" на распространение в российских масс-медиа информации из Армении и об Армении.

- Что же могло стать толчком к таким действиям Москвы?

- Вряд ли могу говорить об этом с определенностью. Но по моему разумению, совершенно очевидно, что Кремль к таким действиям должны были сподвигнуть какие-то конкретные действия новой армянской власти, но никак не сама власть как таковая.

Владимир Путин - лидер мирового уровня с многолетним опытом государственной деятельности, которому за долгие годы своей карьеры приходилось сталкиваться и с откровенным хамством, и с провокациями, и с неприкрытым лицемерием, поэтому он, я думаю, перестал обращать внимание на такие "мелочи", как субъективные качества личности своих коллег из числа глав государств. Его позицию по международным вопросам могут переформатировать только какие-либо системные изменения, когда умышленно ломается ранее годами безупречно действовавший механизм взаимоотношений между странами. Дело тут не в "прозападности" или "самобытности" характера Пашиняна. Президенту России доводилось находить общий язык и не с такими "корявыми" политиками.

Пашинян - не политик-государственник, он - популист, пришедший к власти на волне социального недовольства и протестов, способный только к разрушению, а не созиданию. Взять, к примеру, его первую законодательную инициативу в армянском парламенте - найти "законный способ" отменить административные штрафы за нарушение правил дорожного движения, не отменяя самих этих правил. То есть отменить последствия применения закона, не отменяя действия самого закона. Один этот факт свидетельствует о том, что Пашинян, пришедший во власть - в буквальном смысле этого слова - с улицы, не имеет ни малейшего представления ни о законотворческом процессе, ни о механизме функционирования государственного управления, а поэтому имя ему - некомпетентность.

- Это же говорится даже в самой Армении в адрес многих членов его команды.

- Команда под стать премьер-министру. Мировая пресса много и долго с конкретными примерами писала об их "прозападной" идейной направленности, а поэтому для меня нет смысла повторяться. Вопрос не в идеологии, а в профессиональном качестве этих кадров, насколько эффективно и креативно они способны управлять даже таким маленьким государством, как Армения. Большинство из нынешних армянских министров в совсем недавнем прошлом - это деятели американских или транснациональных проамериканских некоммерческих организаций типа Transperency International, то есть структур, изначально ориентированных на критику и разрушение государственных механизмов. При всем том омерзении, который вызывал у меня предыдущий политический режим в Армении - хунты полевых командиров незаконных вооруженных формирования армянских сепаратистов Нагорного Карабаха, - ему нельзя было отказать в функциональности. Бывшие лидеры армянских сепаратистов Роберт Кочарян и Серж Саргсян становились президентами Армении, уже имея определенный практический опыт госуправления, представляли содержание бюджетных, фискальных и прочих "технических процессов государственной жизни", тогда как для Пашиняна и его команды эта сфера - terra incognitа, "неизвестная земля".

- И как долго, по-вашему, протянет такое правительство?

- По-настоящему неподдельный интерес в этих условиях вызывает только один вопрос: пройдет ли Никол Пашинян весь свой путь премьер-министра до конца и завершит ли декларируемые им сейчас преобразования или же все бросит на этапе слома и сбежит из страны?

Понимаете, существует определенный сценарий развития событий. Суть его заключается в том, чтобы максимально разорить бывшие постсоветские страны и одновременно - через вооруженные или социальные конфликты - переформатировать сознание их населения в антироссийском духе с тем, чтобы в ближайшие полвека Россия по чисто экономическим причинам не смогла восстановить своего контроля над этими государствами. Естественно, такая политика соответствует стратегическим интересам основного геополитического конкурента России - Соединенных Штатов Америки, ставленником Государственного департамента которых, в чем сегодня уже нет ни у кого сомнений, является Никол Пашинян. Главной задачей деятельности Пашиняна, в соответствии с данной стратегией, является нанесение ущерба и даже полный разрыв российско-армянских политических и экономических связей с тем, чтобы весь регион Южного Кавказа превратился в географическую область, свободную от российского влияния.

- Что ждет при таком раскладе карабахское урегулирование? Армянский премьер, как известно, уже выступил с рядом неприемлемых инициатив.

- Похоже, что сквозь эту призму - призму геостратегических интересов США - в годы правления Пашиняна в Армении придется рассматривать и перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Соединенные Штаты заинтересованы в максимально долгом продолжении этого конфликта, так как при наличии лояльной к себе Армении смогут использовать его в качестве рычага давления на своего главного конкурента - Россию, главного строптивого союзника - Турцию и главного врага - Иран. Поэтому Пашинян и выступил с инициативой вернуть за стол переговоров по Нагорному Карабаху "третью сторону" - квазигосударство "Арцах", перечеркнув тем самым все достигнутые ранее договоренности. Муссируется мнение, что тем самым Пашинян пытается переложить ответственность за этот вопрос со своих плеч на плечи сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В реальности же он завел процесс урегулирования в тупик, не оставив шансов для мирного разрешения этой угрозы международной безопасности.

Беседовала Лейла Таривердиева