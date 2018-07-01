Мощь и сила азербайджанской армии как еще один триумф политики Президента Ильхама Алиева

Азербайджан грандиозно отметил 100-летие своих Вооруженных сил - сильнейшей армии в регионе.



Задолго до 26 июня было известно, что в столице планируется грандиозный военный парад, который позволит гражданам страны, а также ее друзьям и недругам воочию убедиться в силе и возможностях азербайджанской армии, узнать, чего она достигла за последнюю четверть века.



День создания национальной армии - 26 июня 1918 года - стал в Азербайджане государственным праздником двадцать лет назад, когда 22 мая 1998 года Общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал соответствующий указ. В непростые времена становления молодого государства, в условиях армянской агрессии Общенациональному лидеру удалось заложить основу Национальной армии, этого важного атрибута государственности, защитницы и гаранта безопасности страны.



Парад 26 июня на площади "Азадлыг" показал, что все усилия были не напрасны. Наша армия прошла путь от полного хаоса до сильнейших ВС региона и сегодня является предметом гордости для каждого гражданина Азербайджана.



Как отметил в своей речи перед началом военного парада Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в 1991-1993 годах Азербайджан столкнулся с большим бедствием. Страна находилась в неуправляемом состоянии, ее независимость была формальной, а дрязги внутри страны, борьба за власть еще более осложняли положение. В первые годы независимости Армения, воспользовавшись происходившими в стране негативными процессами, в том числе начатой Народным фронтом и "Мусаватом" гражданской войной, захватила наши земли, отметил Президент.



Глава государства подчеркнул, что созданные тогдашними властями вооруженные формирования не были способны защитить территориальную целостность Азербайджана. И только после возвращения Гейдара Алиева было принято решение о создании регулярной армии.



Как известно, строительство сильной армии требует и сильной экономики. Именно поэтому с 1993 года в стране начались коренные экономические реформы, были привлечены иностранные инвестиции, Азербайджан вышел из международной изоляции. С 2003 года работа по всем направлениям идет высокими темпами, в том числе в области армейского строительства.



"Армейское строительство является важнейшим, самым приоритетным для нас вопросом. И это естественно, потому что мы живем в условиях войны. Война еще не окончена. Завершился ее первый этап. Наша основная задача заключается в восстановлении территориальной целостности", - сказал Президент. Он напомнил, что против нашего народа была проведена политика этнической чистки, совершен Ходжалинский геноцид.



"Азербайджан никогда не смирится с оккупацией. Азербайджан должен восстановить и восстановит свою территориальную целостность. Для этого мы должны были создать сильную армию. Сегодня с полной уверенностью могу сказать, что нам удалось добиться этого. Сегодня азербайджанская армия входит в число сильных армий мира. Строительство армии - наша основная задача. Для создания мощной армии нужна сильная экономика. Мы очень активно работали в этом направлении. За последние 15 лет не было второй такой страны, которая развивалась бы в экономической сфере так стремительно, как Азербайджан. Наша экономика выросла в 3,2 раза.



Благодаря своему экономическому потенциалу Азербайджан сегодня чувствует себя очень спокойно. В рейтингах всех ведущих международных организаций Азербайджан находится на самых передовых местах. По своему развитию Азербайджан занимает третье место в мире среди развивающихся стран. Мы живем за свой счет, ни откуда не получаем помощи. Да и необходимости в этом нет. Мы направляем средства, заработанные собственным трудом, на решение стоящих перед страной основных задач. На первом месте среди них находится армейское строительство", - заявил глава государства, выступая перед участниками и гостями юбилейного для азербайджанской армии парада.



Отметим, что все достигнутые на сегодня успехи в сфере армейского строительства, конечно же, происходят не сами собой, а являются плодом большого труда и усилий государства, оборонной политики, осуществляемой в стране уже 15 лет под руководством Президента Ильхама Алиева, это результат грамотной дипломатии руководства страны, благодаря чему у Азербайджана сегодня гораздо больше друзей, чем врагов. А политика неприсоединения и реальный суверенитет Азербайджанского государства делают его доверенным партнером крупных производителей вооружений, например, Израиля, очень щепетильно относящегося к вопросу экспорта своей оборонной продукции.



То, что было показано на параде 26 июня, - это лишь одна из иллюстраций к огромной ежедневной работе по укреплению безопасности страны, рассчитанной на скорейшее освобождение оккупированных азербайджанских земель.



Развитие армии - процесс не только долгий и трудный, но и дорогостоящий. Благодаря проводимым в стране реформам и правильному распределению финансовых возможностей, Азербайджан сегодня может себе позволить иметь мощную и хорошо оснащенную армию. Так, в госбюджете на 2018 году удельный вес расходов на усиление национальной безопасности, обороноспособности и укрепление материально-технической базы Вооруженных сил республики составил 13,6%.



Только за последние пять лет оборонные расходы страны выросли в семь раз, а с 2003 года по сегодняшний день - в пятнадцать. Причем, что показательно - без заметных потерь для экономики и социальной сферы. Граждане страны практически не почувствовали на себе этого роста, так как параллельно увеличению оборонного бюджета продолжали уверенно расти их зарплаты, пенсии и прочие социальные выплаты. Не было урезано расходов ни на какие важные для населения страны работы и проекты. Только экономически сильное государство может себе такое позволить. Для сравнения - в Армении с ростом военного бюджета прекратились социальные реформы, были заморожены пенсии и зарплаты. И надежд на их разморозку в ближайшее время нет, учитывая попытки Еревана при отсутствии собственных возможностей догнать по вооружениям Азербайджан и склонить военный баланс в свою сторону, попутно обвиняя азербайджанскую сторону в нарушении этого баланса.



Прошедший в Баку парад продемонстрировал, что баланс Вооруженных сил между Арменией и Азербайджаном действительно бесповоротно нарушен. Помимо численного превосходства в живой силе и технике, Азербайджан раз и навсегда обошел агрессивного соседа в качестве приобретаемого вооружения, а также с точки зрения диверсификации военных закупок. Стоит подчеркнуть, что сегодня в арсенале азербайджанской армии находится самое передовое вооружение, производимое в разных странах мира.



В своей речи на юбилейном параде Президент Ильхам Алиев заявил: "В последние годы приобретены самая современная техника и оружие. Среди них - сотни единиц бронетехники, многочисленные сторожевые, военные корабли, системы противовоздушной обороны, системы, отвечающие самым современным стандартам, десятки боевых самолетов, более сотни боевых, военно-транспортных и транспортных вертолетов, самые современные разведывательные и боевые беспилотные летательные аппараты, самые современные артиллерийские установки, ракеты большой дальности, ракетные системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы - все это приумножает нашу военную мощь. Могу сказать, что Азербайджан является одной из редких стран в мире с точки зрения материально-технического оснащения армии".



Как доказательство слов азербайджанского лидера, на параде 26 июня были продемонстрированы свыше 240 единиц военной техники, более 70-ти летательных аппаратов. Причем, все это - самые современные виды вооружений, созданные на базе передовых оборонных технологий в России, Турции, Израиле, Беларуси, Пакистане, Чехии, США. Особый интерес наблюдателей вызвали приобретенные недавно американские вертолеты Bell-412, а также белорусские РСЗО "Полонез" и израильские ОТРК) "LORA". Что касается российского вооружения, то оно давно и прочно обосновалось в азербайджанской армии. В июне прошлого года, как раз накануне Дня национальной армии, в Баку поступила очередная партия российского вооружения, в том числе ракеты для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", предназначенной для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы, открытых и закрытых огневых позиций.



Стоит особо подчеркнуть, что Азербайджан не только закупает современное вооружение, но и сам все увереннее превращается в страну-производителя вооружений. Успехи азербайджанского ВПК позволяют говорить о том, что в скором времени по ряду видов вооружений Азербайджан сможет перейти на самообеспечение, направив освободившиеся средства на дальнейшее развитие и совершенствование оборонной промышленности.



Глава государства, коснувшись темы ВПК, сообщил, что в последние годы по инициативе руководства страны в республике было создано более 20 военных заводов. "На этих заводах производится различная продукция военного назначения 1200 наименований, которой оснащается наша армия. Одновременно мы уже приступили к экспорту военной продукции", - отметил Президент.



Напомним, что по информации министерства оборонной промышленности, уже сегодня на балансе МОП имеются 58 производственных участков. За последние десять лет число предприятий ведомства выросло до 20, а выпуск продукции оборонного назначения увеличился в 42 раза. Это очень высокий показатель, но в скором времени он может быть побит, так как оборонная промышленность страны продолжает расти. Например, идут работы по созданию заводов по производству взрывчатых веществ для боеприпасов, заводов по горячей штамповке и механической обработке снарядов разного калибра для танковых и артиллерийских снарядов, а также для производства гильз боекомплектов этих снарядов.



Кстати, на параде в Баку можно было увидеть и продукцию нашего ВПК. Например, бронемашины "Марал-1" и "Марал-2", производимые совместно с Израилем беспилотные летательные аппараты "Орион", "Орбитер", "Гермес", "Зярбя". А в конце минувшего года было сообщено о начале предварительных испытаний азербайджанского ударного беспилотника, а также о работе над приборами, способными приземлять БПЛА противника.



Огромное внимание государством уделяется и улучшению условий службы военнослужащих. Как отметил Президент, за последние годы были созданы десятки военных городков. "Условия службы военных очень хорошие. За последние несколько лет 80 процентов воинских частей, военных городков были отстроены заново или капитально отремонтированы. В предстоящие 2-3 года все наши городки будут полностью отремонтированы. Таким образом, будет решен и этот вопрос. Решаются жилищно-бытовые вопросы военнослужащих. На основе принятого решения военным, 20 лет безупречно прослужившим в армии, государство бесплатно предоставляет квартиры. Сегодня в наших воинских частях работает более 20 тысяч гражданских лиц. Раньше на этих работах были заняты солдаты. Мы освободили их от бытовых работ. В то же время для гражданских лиц было открыто более 20 тысяч рабочих мест", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.



Политика главы государства, принимаемые в оборонной области правильные решения способствовали формированию в Азербайджане профессиональных, хорошо оснащенных и мотивированных на победу Вооруженных сил. Эти успехи отмечаются и на международном уровне, в том числе, в мировых рейтингах армейской мощи. Например, исследовательская группа Global Firepower (GFP) по итогам 2017 года отвела нашей стране 58-е место в мире по военной мощи, что, конечно же, невероятный результат.



Не секрет, что эти достижения критикуются в определенных кругах на Западе, где Азербайджан обвиняется в гонке вооружений и тому подобных грехах. Президент Ильхам Алиев, выступая перед участниками парада и иностранными гостями, дал понять, что это вынужденная мера. Если бы работало международное право и выполнялись многочисленные резолюции по освобождению оккупированных Арменией азербайджанских территорий, ситуация была бы иной.



"Мы делаем все это для того, чтобы Азербайджанская армия стала еще сильнее, чтобы усилился наш военный потенциал. Мы делаем это потому, что видим, - и происходящие в мире процессы подтверждают это, - что международное право не работает. Если бы работало, то азербайджанские земли давно были бы освобождены от оккупантов. Принятые международными организациями постановления и резолюции не исполняются, механизма их исполнения нет. Силовой фактор выступает как основной в различных регионах мира. Поэтому проводимая нами политика, конечно, правильная. Мы уже много лет проводим эту политику. Мы накопили этот военный потенциал не за год. В течение нескольких лет в результате последовательной политики, в том числе благодаря плодотворным связям с дружественными странами, мы приобрели самое современное в мире оружие, и этот процесс будет продолжаться. Азербайджан и впредь будет приобретать самое современное оружие и технику. Для достижения этого мы наладили эффективные связи с дружественными странами. Мы обладаем крупными финансовыми ресурсами и сильной волей", - заявил Президент Азербайджана.



Обращаясь к солдатам и офицерам, многочисленным гостям, Президент, конечно же, не мог не напомнить о вдохновляющих боевых успехах, достигнутых азербайджанской армией в последний период.



Первой серьезной проверкой на прочность для азербайджанской армии стала масштабная провокация ВС Армении на линии соприкосновения в апреле 2016 года. Мощный контрудар азербайджанской армии оказался большой неожиданностью для противника, поверг оккупантов в шок и заставил бежать, бросая оружие и технику. Это была историческая победа азербайджанского солдата, избавившая наше общество от комплекса "проигравшего". Апрельская победа показала, что азербайджанская армия уже не та, какой была в начале 90-х. Успешные реформы, укрепление экономики, формирование действенного ВПК - все сыграло свою роль и доказало правильность курса руководства страны в сфере армейского строительства.



Как отметил в своем выступлении Президент Ильхам Алиев, "от оккупантов была освобождена часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов, очищена территория в две тысячи гектаров. В результате успешной контрнаступательной операции сегодня азербайджанская армия контролирует тысячи гектаров земли. В окопах, прорытых армянами на наших землях, оккупированных землях, сегодня служат наши солдаты. В Лелетепе развевается наш флаг. В горах Агдере развевается наш флаг. Мы отбили стратегические высоты, что предоставляет нам огромное преимущество. Апрельские бои - наша славная победа. Азербайджанские солдаты, офицеры, генералы - азербайджанская армия продемонстрировала истинный героизм, профессионализм, отвагу. Она еще раз показала, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией. Еще раз показала, что сказки, которые армянская сторона рассказывала о своей армии, - это миф. Мы развеяли этот миф в пух и прах. В течение нескольких дней мы прорвали и уничтожили годами создаваемую ими прочную, в кавычках, линию обороны. Апрельские бои - славная страница нашей истории", - заявил азербайджанский лидер.



А продолжением череды побед ВС Азербайджана стала успешная операция, осуществленная в мае Нахчыванской Отдельной общевойсковой армией, в результате которой были освобождены 11 тысяч гектаров земли, захваченной армянами в начале 90-х. Кстати, в Армении до сих пор не могут поверить в такой провал, агитпроп предпринимает неимоверные усилия для предотвращения паники, а власти организуют какие-то "пресс-туры", обманывая журналистов, а через них и граждан. Минобороны Азербайджана накануне высмеяло эти потуги армянской стороны, подчеркнув, что "возвращение гражданского населения на освобожденные территории в Нахчыване - неопровержимый факт, не подлежащий обсуждению".



"Азербайджанские военнослужащие еще раз продемонстрировали героизм и отвагу. Мы захватили стратегические высоты, - сказал Президент Ильхам Алиев, коснувшись успешной "Гюннутской операции". - В настоящее время мы контролируем стратегические коммуникационные маршруты. Нахчыванская операция еще раз показала, что азербайджанская армия сильна. Она еще раз продемонстрировала, что мы можем выполнить и выполняем любую задачу - с высоким мастерством и профессионализмом. После этого азербайджанская армия в любой момент должна быть готова к восстановлению территориальной целостности. Мы хотим мирного урегулирования конфликта, и проводимая Азербайджаном политика является наглядным тому доказательством. Но еще раз хочу сказать: мы никогда не смиримся с этой ситуацией. Мы создали очень сильную армию. Враг должен знать, что у него нет ни одного военного или стратегического объекта, который азербайджанская армия не могла бы уничтожить. Все военные объекты, все пункты стратегического значения врага могут быть уничтожены азербайджанской армией", - заявил азербайджанский лидер, добавив, что скорейшее справедливое решение вопроса путем переговоров, скорейшее восстановление территориальной целостности Азербайджана должно быть в интересах и противоположной стороны.



Азербайджанский народ, заявил Президент Ильхам Алиев, может быть вполне спокоен - азербайджанская армия способна и готова выполнить любую задачу.



В завершение своей речи глава Азербайджана с чувством гордости говорил о том, что над освобожденными в апреле 2016-го и в мае 2018-го землями сегодня развевается азербайджанский флаг. Эти флаги были пронесены на параде в честь 100-летия азербайджанской армии. И недалек тот день, когда, как отметил Президент Ильхам Алиев, "азербайджанский флаг, поднятый после освобождения на остающихся сегодня под оккупацией землях, будет доставлен на площадь Азадлыг и продемонстрирован на военном параде. Мы должны приближать и приближаем этот священный день".



Мощь, сила, крепкая материально-техническая база, отличная боевая подготовка, нашей армии, патриотичность и высокие моральный дух личного состава - все это логический результат четкой и верной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. И демонстрация потенциала и возможностей Вооруженных сил АР, состоявшаяся 26 июня, показала всему миру: день главной победы Азербайджана обязательно наступит - и совсем скоро.

Лейла Таривердиева