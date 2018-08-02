Езиды просят Трампа спасти их от армян

Езиды требует создать на территории Армении государство Ездистан под протекторатом США. Об этом заявил вчера в Вашингтоне Султан езидов Келаш.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Вестник Кавказа" со ссылкой на Еuroasia News.

Келаш отметил, что направил письмо президенту США Дональду Трампу с этим предложением. Принц езидов мира сказал, что исходя из интересов езидского населения Армении считает, что необходимо создать государство Ездистан, которое может находиться под протекторатом США и которое должно быть признано государственно-административной территорией Соединенных Штатов.

По его словам, в противном случае 2 млн. езидов грозит опасность геноцида. В частности, Его высочество отметил, что езиды подвергаются дискриминации со стороны своих армянских соседей. По словам принца езидов мира, необходимость создания езидского государства вызвана тем, что согласно некоторым данным, страны G7 договорились о создании на территории Армении государства езидов. По его данным, в результате притеснений из Армении, где езидское население проживает пять тысяч лет, в страны Европы, США и России уже перебрались десять тысяч езидов.

"Эту проблему могут решить только Соединенные Штаты, так как войска именного этой страны сегодня влиятельная в мире. Следовательно, мы обращаемся к правительству США и лично президенту Трампу с призывом спасти езидов, обеспечить их мирную жизнь и суверенитет", - отметил принц.