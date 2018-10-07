Армения потеряла еще один шанс на транзит через Грузию - ПОДРОБНОСТИ

Какие бы процессы ни происходили в регионе, какие бы изменения ни случались на политическом небосклоне и как бы ни тасовались геополитические акценты, Армения продолжает топтаться на месте под грузом собственных иллюзий и заблуждений.

Серьезный отрыв армянской стороны от реалий наблюдается в том числе в нестареющей теме альтернативного выхода изолированной своей агрессорской политикой Армении на "большую землю". Это очень болезненный вопрос, и особенно от того, что решить его Армения не в состоянии. Есть только один путь выхода из изоляции - добровольно освободить оккупированные азербайджанские земли и получить за это открытые границы и доступ к региональным транспортным коридорам. Но, понимая, что иного выхода нет, армянская сторона продолжает упорствовать и искать выходы там, где их нет.

Армении не стоит в ближайшем будущем ждать задействования альтернативных Верхнему Ларсу маршрутов, даже после того, как состоится первая трехсторонняя встреча представителей Грузии, России и швейцарской компании SGS.

Такого мнения придерживаются здравомыслящие армянские и грузинские эксперты.

Слабый свет в конце тоннеля (причем, в прямом смысле слова, так как речь идет о Рокском тоннеле в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии) появился для страны-агрессора в начале месяца, когда 1 октября спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе после очередной встречи в Праге с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным заявил, что между Тбилиси и Москвой достигнута договоренность в ближайшее время организовать первую встречу совместного комитета по вопросу таможенного мониторинга от 2011 года.

Для информации - в 2011 году Россия и Грузия подписали соглашение "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами", согласно которому создаются торговые коридоры через оккупированные территории Грузии, мониторить таможенные вопросы на которых будет швейцарская SGS.

По информации армянских СМИ, Абашидзе подчеркнул, что первое заседание состоится в трехстороннем формате - с участием представителей Грузии, России и SGS в Швейцарии. Правда, когда все это произойдет, информации нет, либо сроки просто не определены.

Предвидя возможную эйфорию армянской стороны по этому поводу, грузинский эксперт Петре Мамрадзе заметил в беседе со "Спутник-Армения", что первая встреча не означает скорую имплементацию соглашения от 2011 года. По его словам, альтернативные Верхнему Ларсу пути могут быть задействованы, только если Россия и Грузия решат некоторые политические вопросы.

Мамрадзе напомнил, что за семь лет существования этого соглашения никаких реальных подвижек не было, и ждать их в ближайшем будущем не стоит без решения политического вопроса.

О каких политических вопросах идет речь? Догадаться не сложно. Эти так необходимые Армении и создающиеся за счет суверенитета и интересов Грузии торговые коридоры должны пройти через самопровозглашенные сепаратистские регионы - Абхазию и Цхинвальский регион. Будет излишним говорить о том, насколько открытие этих путей без разрешения соответствующих ситуации политических моментов ударит по грузинским интересам.

Не менее скептически подходит к вопросу и армянский эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян. По его мнению, видимая активизация ни о чем не говорит, и радоваться тут особо нечего и рановато.

"Сам факт реализации соглашения о таможенном мониторинге очень важен для Армении. Он позволит расширить торговлю и ввести альтернативный маршрут. Другое дело, что пока все заявления только о намерениях и не более", - констатирует Меликян, прогнозирующий, что после первого заседания обсуждения только начнутся и могут затянуться на неопределенное время.

Армянский эксперт вместе с тем осознает, что сухопутный маршрут через так называемую "Южную Осетию" (Цхинвальский регион Грузии) может стать альтернативой Верхнему Ларсу только в том случае, если будут решены политические вопросы между Москвой и Тбилиси.

Напомним, что в начале февраля этого года в Праге состоялась очередная встреча между Абашидзе и Карасиным. Перед встречей Ереван провел дипломатическую "бомбардировку" в виде визита Сержа Саргсяна в Тбилиси. Однако участие Саргсяна, мягко говоря, не помогло.

В Грузии совершенно справедливо сочли подобный подход фактическим признанием "независимости" своих сепаратистских регионов. Ведь в соглашении от 2011 года речь не идет ни о каких таможенных границах, а лишь о торговых коридорах, которые должны заработать под мониторингом швейцарской компании SGS.

И самое главное - эти коридоры не нужны Грузии, они малоинтересны России, но они жизненно необходимы Армении. И если "дорога жизни" для нее откроется через Рокский тоннель или Абхазскую железную дорогу, она получит окно для выхода из изоляции и постарается убить этим сразу двух зайцев. И освободиться от бесконечных очередей на Верхнем Ларсе, и продемонстрировать, намекая на Азербайджан, что оккупированные земли не являются вне закона и сотрудничество стран возможно, даже если одна из них отхватила территории другой.

Но вряд ли подобная мотивация нужна грузинской стороне. Тем более, что у нее-то есть выход на внешние рынки, несмотря на проблемы с Ларсом. А если что, то, как недавно прозвучало из Тбилиси, рядом находится дружественный Азербайджан, который никогда не откажет соседу.

Зульфугар Ибрагимов