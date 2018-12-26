ОДКБ удалось избежать скандала - Армения осталась с носом

Когда 6 декабря намечавшийся в Санкт-Петербурге саммит ОДКБ был отложен, многие гадали, как будет происходить процесс назначения нового генсека организации, и предполагали, что после затишья, основные баталии разгорятся в январе.

Но, похоже, баталий не будет. Как можно судить по "сводкам", страны-члены нашли способ избежать излишней шумихи, чтобы не повторялась скандальная ситуация астанинской встречи. А именно - избран путь решения вопроса посредством переговоров в индивидуальном порядке.

Процедура согласования назначения представителя Беларуси Станислава Зася генеральным секретарем ОДКБ по состоянию на 24 декабря 2018 года продолжается, подписание решения организовано в индивидуальном порядке, сообщил во вторник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В связи с появлением в СМИ разноречивых сообщений и ситуации, связанной с назначением нового генерального секретаря ОДКБ, разъясняем, что процедура согласования кандидатуры на должность генерального секретаря ОДКБ от Республики Беларусь Станислава Васильевича Зася была организована путем его личной встречи с каждым главой государства - члена ОДКБ", - цитирует сообщение Новости-Армения.

Зайнетдинов сообщил, что с 12 по 20 декабря такие встречи состоялись с президентами Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Беларусь и Российской Федерации, на которых кандидатура С.В.Зася главами государств, встретившимися с ним, была поддержана.

"Встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения перенесена на более поздний срок", - отметил он.

В сообщении говорится, что во исполнение указаний председателя Совета коллективной безопасности, президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, секретариатом ОДКБ были подготовлены соответственно проекты решений СМИД и СКБ о назначении С.В.Зася генеральным секретарем ОДКБ и направлены членам Постоянного Совета ОДКБ для рассмотрения в государствах - членах ОДКБ.

Решение одобрено всеми странами-членами кроме Армении. Станислав Зась на минувшей неделе выразил готовность встретиться с Николом Пашиняном в любое удобное для него время. Но то ли удобного времени Пашинян не нашел, то ли готовится очередной демарш Еревана, но встреча отложена на неопределенное время. По словам пресс-секретаря и.о. премьер-министра Армении Армана Егояна, Никол Пашинян не готов встретиться с Засем как с кандидатом на пост генсека ОДКБ.

То есть армянская сторона не признает представителя Беларуси кандидатом и намерена продолжать настаивать на своем и саботировать принятие решения. Ереван, не зная, как достойно выйти из ситуации, выбрал тактику изматывания противника, не учитывая разницу весовых категорий. Одной из основных претензий Пашиняна к партнерам, как известно, является их близость с Азербайджаном. Обойти эту реальность Армении не удается, она ощущает постоянное присутствие фактора Азербайджана за своей спиной на встречах с союзниками по Договору. Это Ереван страшно раздражает, но изменить ситуацию он не в состоянии.

Достойным выходом для Армении было бы решить вопрос 8 ноября в Астане. Уже тогда Пашинян должен был понять, что конфронтация с союзниками не принесет ему дивидендов, в том числе внутри Армении. Сегодня ситуация в этой стране такова, что обществу в общем-то уже все равно, каким будет окончание фамилии у генерального секретаря ОДКБ. Есть намного больше проблем, которые, как говорится, гораздо ближе к телу.

Напомним, что напряженность в отношениях между Арменией и странами ОДКБ возникла после ареста в Ереване генсека организации Юрия Хачатурова. Этот шаг Армении стал неприятным сюрпризом для союзников и ударом по имиджу организации.

8 ноября в Астане прийти к консенсусу не удалось, однако было четко заявлено, что члены структуры отказали Армении в назначении другого своего представителя и намерены передать пост Беларуси. Ереван же продолжает упрямо настаивать на своем "праве", которое не обговорено ни в уставе, ни между странами-членами.

Никто не сомневается, что Пашиняну придется в конце концов сдаться. Но сыграет ли его нынешняя недальновидная позиция на пользу Армении - под большим вопросом.

Зульфугар Ибрагимов