В Армении снова истерика. Это состояние становится для соседней страны уже хроническим. А причин для истерики все больше и больше.

На днях белорусское агентство БЕЛТА сообщила, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Станислава Зася генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Зась уже посетил Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию и в этих государствах одобрили его кандидатуру.

Что касается Армении, то, по словам Зася, он готов встретиться с армянским руководством в любое удобное для него время и рассчитывает на консенсус. Примут Зася в Ереване или нет, пока неизвестно. Во всяком случае МИД Армении многозначительно заявил, что его визит в страну не планируется.

Как бы там ни было, ясно, что вопрос уже решен и встреча представителя Беларуси с Николом Пашиняном уже особого значения не имеет. Да и сам Пашинян сильно не настаивает. Не случайно он заявил журналистам, что "пост генерального секретаря ОДКБ, так или иначе, в 2020 году перейдет следующему члену Организации". Армения же, по его словам, уже решила свою задачу.

Такой расклад воспринят в Армении очень болезненно. После того, как в Астане по вине Пашиняна решить вопрос генсека не удалось, многие полагали, что позиция армянского премьера тверда - он будет стоять на своем и добьется таки решения в пользу армянского кандидата. Не сложилось. И теперь армянские СМИ заговорили о заговоре против "демократической Армении".

Как пишет, например, armenianreport.com, союзники Армении по ОДКБ не только дружно проигнорировали доводы Еревана, но и "сделали все, чтобы логическое завершение этой истории было как можно болезненным для нас".

Что имеет в виду армянское издание, говоря о "болезненности" решения? А то, что пост генерального секретаря "проазербайджанского" ОДКБ займет выпускник Бакинского высшего общевойскового командного училища, деятель, являющийся сторонником углубления военно-технического сотрудничества между Минском и Баку.

"Не стоит сомневаться, что Москва, на публике сохранявшая мнимый нейтралитет в поре вокруг кандидата на пост генсека ОДКБ, на самом деле уже давно определилась. И отнюдь не в пользу Армении. Налицо коллективный сговор постсоветских диктаторов против демократической Армении", - рвет и мечет армянское издание.

Все это, по мнению авторов "анализа", не случайно. Уже давно заметен явный крен членов организации в сторону интересов не участвующего в Договоре Азербайджана. Ради него Россия и Беларусь "наплевали на свои обязательства в рамках ОДКБ и даже ЕАЭС, и стали открыто лоббировать интересы Азербайджана. Им было плевать на протесты Армении, им было безразлично, что их оружие убивает граждан союзного государства. Главное для Путина и Лукашенко - заработать как можно больше на желании Азербайджана стереть армянские государства с лица земли"...

Армянские журналисты немного запамятовали, что продаваемое Армении оружие тоже убивает граждан страны, являющейся и для России, и для Беларуси другом и надежным партнером. Для того, чтобы считаться таковым, вовсе не обязательно членствовать в единой структуре.

Кстати, накануне сепаратистский режим Карабаха отчитался о "планах" и заявил, что в будущем году планирует пополнить свои незаконные вооруженные формирования современным оружием и техникой. Что это будет за вооружение, думается, ни у кого не вызывает сомнения. Это будет то вооружение, которое Армения закупает у России якобы для укрепления собственных вооруженных сил, а затем вполне открыто, не таясь от российских контролеров (которые вроде бы должны пресекать подобное) переправляет в свои подразделения на оккупированные территориии Азербайджана. Следовательно, в будущем году оккупационная армия получит еще больше предоставленных Россией возможностей для того, чтобы поддерживать оккупацию и бить по азербайджанским солдатам и населенным пунктам.

Логично? Конечно.

Армяне требуют прекратить поставки Азербайджану под предлогом того, что по ту сторону линии соприкосновения "союзники". Но можно ли назвать сепаратистское и никем не признанное образование "союзником"? Думается ни в Москве, ни в Минске никто не считает так называемую "НКР" своей союзницей. Более того, при вступлении Армении в ОДКБ и ЕАЭС, перед ней было поставлено четкое условие - никаких карабахов в подоле. Поэтому вопрос о стрельбе по гражданам "союзного государства" отпадает сам собой. А то, что в оккупированном Карабахе служат в основном граждане Армении, выполняющие для режима роль пушечного мяса, это уже проблема Еревана.

А еще армянских журналистов задевает то, что после всего, что было, Никол Пашинян, вместо того, чтобы дать Москве от ворот поворот, наоборот, стал более осторожен и внимателен к российским интересам и словно не замечает толстенных намеков Штатов, готовых сделать "шаг навстречу".

Одним словом, причин для тревог и неприятных волнений у Армении много. А в ближайшие месяцы их станет еще больше.

Зульфугар Ибрагимов