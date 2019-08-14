В Ереване не перестают задаваться вопросом: почему Америка не взяла под финансовое крылышко "новую" Армению. Ожидалось, что после апрельского переворота прошлого года американские инвестиции потекут рекой, но на сегодня нет даже ручейка.

Есть мнение, что пассивность американских инвестиций в Армении обусловлена именно ситуацией вокруг компании Lydian, и когда она получит разрешение, будет и активность.

Компания Lydian Armenia (дочка британской Lydian International) занимается разработкой золоторудного месторождения в Амулсаре. После апрельского переворота общественность и экологи заблокировали работу компании, в результате чего она уже больше года не может продолжать работу и несет убытки. В настоящее время компания готовит иск против Армении в международный арбитраж. И если выиграет дело, то Еревану придется выплатить сумму, составляющую 70 процентов госбюджета.

Как отметил в беседе с Первым Информационным эксперт Сурен Саркисян, инвестиции в Амулсар являются крупнейшей американской инвестицией в Армению.

"Этим обусловлено то, что есть некоторая пассивность. Это создает дополнительные проблемы для всех потенциальных инвесторов и, естественно, любой потенциальный инвестор изучает рынок, на месте выясняет ситуацию. Последние два посла США в Армении, действующий и предыдущий, сделали соответствующие заявления, и есть некоторая обеспокоенность. Конечно, эти опасения доходят до потенциальных инвесторов, и бывают негативные оттенки, они избегают инвестиций в Армении, поскольку американский бизнес может столкнуться с какими-то проблемами", - сказал Саркисян.

Говоря об американской политике в отношении Армении, о возможности сокращения предоставляемой оккупированному Карабаху помощи, ведущий научный сотрудник программы Фонда Карнеги "Россия и Евразия" Пол Стронски ранее в качестве причины назвал отправку Арменией группы для гуманитарной миссии в Сирию.

Сурен Саргсян, комментируя это замечание Стронски, отметил: "Пол Стронски - один из самых знающих и информированных людей в Вашингтоне, занимающихся нашим регионом, и его слова заслуживают очень серьезного внимания и со стороны политического руководства Армении. Да, если Стронски дает такую оценку, то надо очень серьезно относиться к его оценкам. Да, много раз ходили разговоры о сирийской вовлеченности, о том, что это вызовет для Армении проблемы в отношениях с Соединенными Штатами".

Эксперт не исключил, что такое поведение Армении является одним из препятствий не только для инвестиций, но и для развития политических отношений между Ереваном и Вашингтоном. Разговоры о сокращении финансирования оккупированного Карабаха - одно из следствий.

Проще говоря, видимость суверенитета, якобы полученного Арменией после свержения пророссийского карабахского клана, не смогла обмануть американцев. Никол Пашинян не оправдал вложенных в него средств, и более того - замахнулся на западный бизнес в стране.

Между тем, российские компании, работающие в Армении и яростно критикующиеся общественностью и экспертами, продолжают свою деятельность без препятствий. Так, недавно возобновилась разработка Техутского медно-молибденового месторождения, принадлежащего банку ВТБ с российским капиталом. По этому месторождению экологи тоже бьют тревогу, требуя закрытия шахты, но дело этим и ограничивается. Никаких пикетов, никаких скандалов.

Так же обстоит дело и с другими "дочками" российских гигантов - ЮКЖД, "Газпром Армения", "Электросети Армении".

Любая угроза работе российских компаний решается одним звонком из Москвы.

Штатам еще учиться и учиться обращению с таким ненадежным партнером, как Армения.

Султан Керим