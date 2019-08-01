Проблема иностранных инвестиций, вернее, их отсутствия - одна из самых болезненных для Армении после апрельского переворота прошлого года.

Правда, присутствовала она в армянской повестке всегда. Прежде иностранными инвестициями громко назывались вложения в личный бизнес богатых армян диаспоры. После свержения прежнего режима, ушли и деньги зарубежных армян, поддерживавших связи с "карабахским кланом". Никол Пашинян же не пользуется доверием диаспоры. Во всяком случае, она не собирается пока что вкладывать его в Армению и открывать тут бизнесы. Особенно проблема обострилась после чехарды с судебной системой, намерением властей отменить презумпцию невиновности и вести обыски и конфискации без санкции прокурора.

Нельзя опускать уровень правосудия в стране ниже плинтуса, а потом ждать инвесторов. Инвестиции будут лишь со стороны ужасно патриотичных людей и все. Если иностранные инвесторы придут в Армению, знайте, рядом с ними патриотичные личности, которые их просто уговорили. Об этом заявил на встрече с журналистами 31 июля глава Форума армянских союзов Европы (ФАСЕ) Ашот Григорян.

По его словам, раньше у инвесторов был страх относительно вложений в экономику страны, а сейчас они этого боятся еще больше. "Они в ужасе. Ряд инвесторов сбежал из республики", - цитирует NEWS.am.

На вопрос, а разве революция не способствовала тому, чтобы инвесторы перестали бояться, глава ФАСЕ ответил: "Не было революции, было воспроизводство власти. Где Серж Саргсян, Сашик Саргсян, где миллиарды, о которых с пеной у рта заявляли нынешние власти. Где они, в тюрьмах?".

Ашот Григорян признал, что с первого дня "бархатной революции" у них было достаточно хорошее настроение, и они направили Николу Пашиняну программы, касающиеся развития промышленности страны.

"Мы, в частности, предлагали восстановить химическую промышленность, в качестве первого шага говорили о восстановлении научно-производственного объединения "Наирит", а также химзавода Ванадзора. Мы думали, что наш шаг приветствуют. Мы также предложили наши приоритеты, связанные с военной промышленностью, ИТ. Однако разговор не состоялся, а ряд активных членов моего холдинга отказался от работы в Армении, поскольку они не видят инвестиционное поле в стране", - заключил глава Форума армянских союзов Европы.

Согласно официальным данным Статистического комитета Армении, прямые инвестиции в первом квартале 2019 года уменьшились на 37 млрд. 043,5 млн. драмов. Если в первом квартале 2018 года этот показатель составлял 40 млрд. 756,6 млн. драмов, то за аналогичный период этого года - 3 млрд. 713,1 млн. драмов.

Британский центр Oxford Analytica в своем докладе по итогам 2018 года зафиксировал высокий уровень воздействия политической ситуации на экономическое развитие Армении. Инвестиционный климат, по версии центра, был неблагоприятным. Армении присвоен рейтинг CR, что означает высокую степень риска политического воздействия на экономику.

Султан Керим