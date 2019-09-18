Российская компания ООО "Промтехнология" в недоумении от действий Еревана, но в суд из-за срыва тендера на закупку вооружений на минобороны Армении не подавало.

Как сообщает Новости-Армения, в распространенном компанией заявлении отмечается: "В связи с распространившейся в СМИ информацией о необоснованном и немотивированном исключении ООО "Промтехнология" из тендера министерства обороны Армении, а также о включении ООО "Промтехнология" в черный список поставщиков, сообщаем, что на данный момент ведется следствие по указанным фактам в рамках уголовного дела".

"Промтехнология" в суд на министерство обороны Армении не подавало, но компания находится в недоумении в связи со сложившейся ситуацией и выражает надежду на то, что Следственный комитет Республики Армения сделает все возможное для выяснения обстоятельств, и все виновные понесут ответственность вне зависимости от должности и ранга.

Напомним, что в мае минобороны Армении впервые в своей истории объявило конкурс на поставку военной техники на сумму в несколько миллионов долларов. До этого вооружение приобреталось только на основе межгосударственных соглашений. Вскоре стало известно, что тендер закрыли без объяснения причин. ORSIS обратилась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему ее интересы в Армении.

ORSIS - часть группы "Промтехнологии" - на протяжении нескольких лет поставляла Армении оружие, патроны и оптику.

Султан Керим