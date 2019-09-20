Посольство Германии в Азербайджане отказало в выдаче визы заместителю председателя партии Народного фронта Азербайджана Сеймуру Хази и его жене Нигяр Хази.

Как передает Day.Az со ссылкой на Musavat, об этом Хази написал на своей странице в Facebook. По версии Хази, германская дипмиссия подозревает его в намерении бежать из страны.

Напомним, что в 2015 году Сеймур Хази был приговорен к пяти годам лишения свободы за хулиганство.

29 августа 2014 года в поселке Джейранбатан Абшеронского района между Сеймуром Хази и жителем Баку Магеррамом Гасановым возник конфликт, следственным отделом Абшеронского РОП было возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением предметов в качестве оружия) УК. Хазиеву было предъявлено обвинение по данной статье, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время Хази, отбыв срок, находится на свободе. Нигяр Ягублу, на которой Хази женился в тюрьме, также имеет судимость.