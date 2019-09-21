В пятницу в Ереване прошла массовая акция против эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения. Шествие с Площади Свободы прошло до Площади Республики - к зданию правительства.

"Сегодня мы присоединились к глобальному экологическому движению. Кроме борьбы с изменением климата, население Армении требует, в первую очередь, признать недействительным положительное заключение экологической экспертизы касательно эксплуатации Амулсарского месторождения", - отметили участники акции.

Организаторы акции подчеркнули: представили предложения правительству Армении, но реакции не последовало, сообщают армянские СМИ.

Интересно, что в ходе шествия были использованы те же технологии, что и во время апрельского переворота Никола Пашиняна. В частности, как и в период "революции", был применен запрещенный прием против властей - мамаши с колясками.

2019 год

2018 год

А несколько дней назад в Джемруке, расположенном по соседству с рудником, на акцию вышли школьники, бойкотирующие занятия.

Министерство образования выразило обеспокоенность по поводу участия школьников Джермука и ряда других населенных пунктов в акциях против разработки Амулсарского золотого рудника. Как же так, детей втягивают в политику, безобразие. Минобр Армении "призывает воздержаться от спекуляций на чувствах детей, отказаться от попыток воздействия на их сознание", сообщили СМИ.

Серьезно? Помнится, в апреле прошлого года сам Пашинян повсеместно использовал детей и подростков в своих акциях. За что был раскритикован со стороны оппонентов. Так, экс-спикер парламента в СМИ отмечал, что основная ударная сила Никола Пашиняна - несовершеннолетние, значительное число которых составляют школьники. Улицы перекрывают в основном 11-13-летние дети, у которых, естественно, нет политического сознания.

2019 год

2018 год

Сегодня те, кто выходит против Пашиняна, используют те же технологии. Никаких претензий к протестующим у премьер-министра быть не может, потому что для обеспечения своего прихода к власти он тоже использовал школьников и младенцев. Дети фактически расчистили ему путь наверх, и за то, что его нынешние оппоненты применяют против него те же методы, он должен обижаться только на самого себя.

Зульфугар Ибрагимов