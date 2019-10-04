В самом деле, из-за чего мы бьемся? Цель в том, чтобы соседи дали нам возможность жить в мире и спокойствии, дали нам возможность устраивать свои внутренние дела, развивать свои естественные средства, свою промышленность и торговлю - без всего этого невозможно достигнуть нравственного и материального благосостояния, единственной цели всякого государства.

Итак, мы бьемся из-за мира и процветания, но мир не приобретается сложа руки, а процветание и развитие не бывают спонтанными.

Международное право, возникшее из права силы, из права войны и, наконец, из права победы, держится только на страхе слабого перед сильным, страхе наказания - страхом возбудить против себя сильное большинство. И если внешний враг, оккупировав 20 процентов территории страны, надеется на лавры агрессора, то он глубоко заблуждается - Азербайджан не намерен мириться с оккупацией и Армения должна, просто обязана понимать, что время работает против нее.

И если "пятая колонна" внутри страны думает, что она своими разглагольствованиями о свободе собраний, о правах на митинги и шествиях сможет вывести, как она мечтает, миллионы на улицы, направив их на захват государственных структур, на уличные бои, ее фантазиям не дано сбыться. Все кровавые сценарии будут попираться без дальних околичностей, ибо мы, граждане страны, не желаем погибать в раздираемой безвластьем и хаосом стране.

Потому и у радикальной оппозиции нет абсолютно никаких шансов на поддержку со стороны масс. Наоборот, массы ненавидят горлопанов, проживших и состарившихся в политических окопах донельзя агрессивной и, откровенно говоря, начисто лишенной перспектив оппозиции.

Проблема не в политическом ландшафте страны, а в когнитивном диссонансе некоторых доморощенных лидеров радикальной оппозиции. Таких, как председатель ПНФА, в последние годы мутировавший до уровня унылого фейсбучного активиста и лузера-блогера Али Керимли.

Али Керимли интересен тем, что совершенно непредсказуем и полностью предсказуем одновременно. Это такой политический Тянитолкай, жаждущая политической наживы фигура, может, и персонаж из анекдота про отряд из двух человек с тремя гетманами и двумя предателями.

Он уникален тем, что, когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос - враг.

... Чтобы справиться с болезнью, нужно для начала пройти медобследование, сдать анализы и только после этого назначать лечение. То, что наша вконец радикализованная оппозиция больна, - это очевидно. Однако с выбором методов ее спасения раз от разу возникают проблемы. Возможно, потому что оппозиция упорно не желает признаться в недееспособности, предательстве и несуразности людей, которых считаем причиной тяжелого недуга. Вот Али Керимли - про него нам все по умолчанию понятно: политик - мем с устоявшимся в оппозиционных кругах образом.

Все дело в постановке правильного диагноза болезни оппозиции. С лейкемией борются путем изнуряющей химиотерапии, опухоль удаляют, а простуду надо просто перетерпеть.

Важно понять, что тактика деятельности и стратегия целей азербайджанской оппозиции, в особенности раздираемой внутренними интригами, противоречиями и войнами между функционерами ПНФА в плоскости эстетики не лежит.

Али Керимли, как самозваный предводитель местных радикалов и люмпенизированной гопоты, в течение последних месяцев неустанно, ежедневно в социальных сетях грозился чуть ли не революцией, когда массы пойдут против власти и свергнут нынешний механизм госуправления. Ежедневно посредством Skype он появлялся на различных маргинальных YouTube-каналах карманных "блогеров"-недоучек и якобы "независимых" журналистов. Он часами говорил о "предреволюционной" ситуации, истерил, гнал волну лжи и дезинформации, требовал к ответу, решал за всех, утверждал совершенно маразматические постулаты, твердил свои филиппики и, наконец, всех призывал к митингу.

Где, было непонятно: ведь излюбленное место радикалов, стадион "Мэхсул" закрыт на ремонт, а других мест, по версии Керимли, было немного - исключительно площади в центральных районах города.

Хотя всем было совсем очевидно, что те, кого митинговавшие зачарованно слушали с трибун, не в состоянии договориться даже между собой. И больше, конечно, многие даже самые ярые сторонники радикалов на митинги не пойдут. Да и кто те вдохновители-то? Один защищал своего уже бывшего заместителя, избивавшего жену и дочерей, другой, десятилетиями прослужив воспевателем осанны власти, подался в оппозиционеры, когда та самая власть отвернулась от многоликого, мелкого псевдоученого, третий - предатель, всегда и во всем преследующий исключительно личную выгоду, четвертый - бесхребетный интриган, пятый - марионетка вполне конкретных зарубежных хозяев, шестой - вообще черт-те что.

Критиковать-то власть у нас как раз не запрещается: вон, весь интернет забит жесткой критикой власти. А вот организовывать в центре Баку шабаш под названием "несанкционированный митинг" - это уже совсем другая реальность, и мне она активно не нравится. Это нарушение закона, за соучастие в котором любой хомяк должен быть готов ответить перед законом.

Так живет весь мир: переступил черту закона - будь готов к каре.

Революционные потуги - это вам не птичками в овец кидаться, пока начальник не видит. Это взрослые игры с соответствующими ставками. Господа Али Керимли и Джамиль Гасанли, эти старосветские скорняки оппозиционных мастерских соврать не дадут. Наверное.

Заодно рекомендую посмотреть на YouTube ролики из просвещенной Европы, где таких вот горе-демонстрантов разгоняют местные полицейские. Там их забивают дубинами в мясо, топчут ногами по головам, заливают ледяной водой из пожарных брандспойтов, а за нападение на полицейского в тех же США можно легко схлопотать пулю в лоб, и никто тебя даже не пожалеет. Потому что в цивилизованном мире нападение на полицейского - это табу.

Я понятно выражаюсь?

А в Баку, скрываясь за спинами безногих ветеранов карабахской войны, этих людей, ставших инвалидами в боях за нашу с вами безопасность, Родину и будущее, Али Керимли попытался в очередной раз сыграть на чувствах людей. Как же, избивают ветеранов, вот, безногого ударили и он упал, просит о помощи. В чем дело? А в том, что несколько ветеранов попытались защитить своего безногого товарища, решившего построить дом.

Согласно официальным источникам, 27 сентября в Управление безопасности SOCAR поступила информация о незаконном захвате и начале строительных работ на части охраняемой территории вблизи нефтепровода Ширван-Беюкшор.

Прибывшие на место происшествия сотрудники службы охраны предупредили людей, которые проводили незаконные строительные работы, и они были приостановлены. Однако, на следующий день во время обхода территории сотрудники охраны заметили, что строительные работы были возобновлены. Строителям было снова сделано предупреждение.

"В это время, при подстрекательстве человека, ведущего строительные работы, на территорию прибыла группа лиц, назвавшая себя инвалидами Карабахской войны. Они начали оскорблять и напали на сотрудников SOCAR. Сотрудники охраны не приняли ответных действий и вызвали сотрудников полиции. В ходе инцидента тяжкие телесные повреждения были нанесены сотрудникам охраны Фуаду Абдурахманову, Эльнуру Исмайлову и Алекперу Алигулиеву", - говорится в сообщении SOCAR.

Как видно на кадрах проведенной видеосъемки, провокаторы преследуют сотрудников службы охраны, а также сотрудников полиции, которые хотели покинуть место инцидента. Эти провокаторы попытались причинить ущерб служебным автомобилям и озвучивали антигосударственные лозунги.

Согласно данным первичной проверки, вызванные на место строительства и подстрекаемые к беспорядкам инвалиды не имели никакого отношения к этому строительству.

Группа людей вокруг Шарифа Новруз оглу Гусейнова всеми средствами пыталась добиться своих незаконных материальных целей. Для этого они прибегли ко всем способам, в том числе к корыстному использованию авторитета инвалидов и их статуса в обществе, они даже не остановились перед тем, чтобы вовлечь их в провокацию. В ходе инцидента эти лица, используя не имеющих к строительству никакого отношения инвалидов, помешали сотрудникам службы безопасности SOCAR исполнять свои служебные обязанности.

В настоящее время правоохранительные органы проводят всестороннее расследование инцидента.

И после всего Али Керимли скажет, что он тут совершенно не при чем? Хотя нет, может сказать, если, конечно, уже не сказал.

Среди шумной провинциальной толпы он воспитал целую "плеяду" мимикрирующих под непримиримых оппозиционеров и ярых патриотов фигур - жестоких, алчных, немилосердно врущих. Они постоянно врут. Вообще не переставая. Отсидев в кутузке пятнадцать суток за хулиганку, эти моральные дети Керимли осмеливаются называть себя политзэками. Они просто бессмысленные марионетки, щелкающие в автозаках на смартфонах свои сияющие лица и выкладывающие их в İnstagram и Facebook, где другие такие же овощи все это "лайкают".

Еще они с какого-то перепуга называют себя креативным классом.

Вы, люмпены, слушайте сюда внимательно... Креативный класс - не вы, а те, кто занимаются креацией мыслей, реализацией идей и проектов, работают, служат, водят, преподают, пекут, строят, стоят на страже Родины, лечат - в общем все, кого можно и нужно назвать истинными гражданами страны. А вы не производите ничего, кроме "ретвитов", "лайков", склок и интриг.

Даже председатель Контрольно-ревизионной комиссии ПНФА Айдын Алиев продолжает изобличать своего горе-лидера Али Керимли, множа свои видеообращения, где раскрывает истинную сущность председателя партии.

Он говорит, что ненавидит человека, которому, с сущности, верил десятилетиями, работал на него и на его популярность.

Это говорит один из самых известных фронтистов последних лет. Человек, который жестко, конкретно и емко обвинил Али Керимли в заигрываниях с местными исламистами, в предательстве идей либертарианства и западных ценностей, когда председатель ПНФА ради привлечения в ряды своих сторонников пел осанну сторонникам построения шариатского государства в Азербайджане.

По словам А.Алиева, маргинальная оппозиция, окончательно потерявшая веру в свои возможности, а вместе с этим и надежду на приход к власти законным путем, похоже, готова использовать в своих целях даже те силы, которые выступают против изменения конституционного строя в Азербайджане.

В числе сил, с которыми Али Керимли не побрезговал вступить в союз, следует особо отметить религиозных радикалов, среди которых выделялся глава экстремистской группировки - Талех Багиров.

Хотя с самого начала было ясно, что это не оппозиция использует радикальных исламистов в своих целях, а с точностью до наоборот - религиозники, накинув на себя маску борцов за справедливость и (какой цинизм!) демократию, в действительности готовят в Азербайджане переворот иранского образца, в результате которого в нашей стране предполагается установить "режим мулл", со всеми вытекающими последствиями - бурками и хиджабами поголовно на всех женщинах, запретом на алкоголь и сигареты (забудьте о праве выбора), постепенной изоляцией от окружающего мира и прочими "каноническими" предписаниями, благодаря которым все мы "благополучно" отправимся назад в 7-ой век.

Неудивительно, что лидер экстремистов Гаджи Талех до сих пор является членом т. н. "Нацсовета". А многочисленные исламисты с умным видом и с серьезной миной сидели подле Керимли в недалеком 2013-ом году. Ведь было это, было.

Поэтому ни один здравомыслящий человек никогда не воспримет Али Керимли всерьез. Точка.

Что касается все еще верящих Керимли людей, то им ведь, как у Окуджавы, просто нужно на кого-нибудь молиться.

А я вот не хочу, чтобы какой-то бессмысленный горлопан пришел к власти, стал, как он мечтает в своих розовых снах и произносит в пенистых речах, будущим руководителем моей страны. Мэром моего города. Моим участковым. К тому же Али Керимли не просто пустобрех с луженой глоткой, а демагог с популизмом уровня плинтуса. Потому и Али Керимли никогда не станет президентом страны.

Это одна из сотен причин, по которым у такого рода оппозиционеров нет шансов. Не знающие, не любящие и не чувствующие Азербайджан люди не имеют никакого морального права претендовать на управление ею. Разумеется, любой адекватный человек понимает, что раззадоренному своими люмпенами и подзуживаемому бытовой оппозиционной сетью блогеров, живущих за рубежом, А.Керимли просто тупо хочется денег и власти, но вменяемые люди давно поставили на нем крест, а с маргиналами революцию не сделаешь.

Ибо мышление люмпена и маргинализм - худоба не кошелька, а мозга. Поэтому в адекватной политике не может быть места демагогам с примитивной фантазией и утратой чувства реальности - иначе автора фразы "политик должен мыслить глобально" сэра Черчилля кондратий хватил бы.

А вы все еще верите в шансы хронических неудачников?

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az