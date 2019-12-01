Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны

С позиций, расположенных в селe Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельско районов Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Гызылгаджылы Газахского района, в селe Гаралар Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.