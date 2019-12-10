Официальные позиции различных политических партий по внеочередным парламентским выборам, которые пройдут в Азербайджане девятого февраля широко обсуждаются в обществе.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, самым удивительным для общества является то, что когда большая часть политических партий, включая и те, которые традиционно прибегли к тактике бойкота, сегодня мечтают о голосах избирателей, представители так называемого "Национального совета", в частности председатель ПНФА Али Керимли, все еще призывают общество к бойкоту, упорно навязывают свой безуспешный опыт, понимая, что люди не откликнутся на их призыв.

"На самом деле, нет подтверждения поддержки решения Али Керимли по поводу бойкота всеми членами руководимой им партии. Если сказать точнее, притязания одного человека выдаются за позицию всех членов партии без учета их мнения. Озвучивание решений о бойкоте без созыва верховного органа партии является неуважением к партийному сообществу. Попытка проведения несанкционированных акций, в условиях полного общественного безразличия, показали, что Али Керимли и его сторонники-радикалы лишились ничтожных остатков социальной базы, и ее уже не восстановить", - сказал Айдын Гулиев.

Он отметил, что упоминание в последнее время имен субъектов из так называемого "Национального совета" в связи с криминальным "эмигрантским бизнесом" в Европе свело к нулю вероятность восстановления политического влияния этой партии и ее руководителя в стране даже в очень далеком будущем.

"Партия Али Керимли, которая с 2005 года непрерывно теряла шансы хоть на крохотную победу в избирательном политическом марафоне Азербайджана, не смогла по достоинству оценить, что предстоящие выборы - их последний шанс. По мнению большинства аналитиков, политические партии, которые останутся вне этих выборов, потеряют шансы не только на восстановление, но и само существование. Одним из моментов, вызывающих у общества серьезные вопросы, является раскол субъектов радикальной оппозиции. Например, несмотря на решения партии "Мусават" об участии в выборах, упорство Али Керимли в связи с бойкотом подтверждает, что он - непримиримая и деструктивная личность. Очевидно, что его интересуют не сами выборы, а их использование для извержения потока обвинений в адрес власти. Политические партии, избравшие на постоянной основе политику бойкота, сами исключают себя из политической системы страны. Это вновь доказывает, что и в дальнейшем в политическом избирательном процессе страны не будет места радикалам, склонным к бойкоту. Али Керимли на пути самоуничтожения в политической системе и вся ответственность этого выбора лежит именно на нем. Если у него и есть "десятки, сотни тысяч сторонников", как он утверждает, то ведь никто не давал ему права лишать их права выбора", - считает Айдын Гулиев.