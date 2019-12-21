https://news.day.az/politics/1187572.html Хикмет Гаджиев встретился с президентом Международной тюркской академии
Хикмет Гаджиев встретился с президентом Международной тюркской академии
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На встрече была затронута работа, проводимая Академией, обсуждены будущие планы.
Помощник Президента высоко оценил работу Академии, одобрив предложение о совместном изучении истории Азербайджана.
Кыдырали выразил признательность азербайджанской стороне как стране, первой поддержавшей и подтвердившей документы Академии.
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