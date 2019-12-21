Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019-й год, с подразделениями Противовоздушной обороны (ПВО) азербайджанской армии проведены тактико-специальные занятия.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в ходе занятий подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-МБ", "С-125" и "ОСА".