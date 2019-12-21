В пятницу в Санкт-Петербурге прошел неформальный форум глав государств СНГ. Наряду с другими лидерами стран Содружества, на встречу отправился и премьер-министр Армении Никол Пашинян. И его участие в форуме вновь заставило многих задаться вопросом: а что это он там делает?

Участие Никола Пашиняна во встречах в верхах всегда вызывает подобные вопросы.

Учитывая, что 2020 год будет годом 75-летия Победы, тема Великой отечественной войны витала в воздухе и на встрече, и после нее. Во время форума можно было заметить, как напряжен Пашинян в ожидании, что его снова ткнут носом в армянский нацизм. Но в этом не было необходимости, потому что тема героизации нацистов в Армении, поднятая Президентом Ильхамом Алиевым на саммите СНГ в Ашгабаде, уже работает против армянской пропаганды, широко обсуждается в России, и даже мемориальная доска нациста Нжде была удалена в городе Армавир. Так что повторяться необходимости не было.

Тем не менее, по лицу премьера Армении было видно, что он ждет и нервничает. Но пронесло. И только он расслабился, как участники встречи в верхах отправились на историко-документальную выставку "1939 год. Начало Второй мировой войны".

О нет, опять! - подумал, наверное, Пашинян, и поспешил спрятаться за спины коллег. На всякий случай, вдруг кто-нибудь снова вспомнит об армянском легионе и "героических" деяниях нацистов Нжде, Дро и прочих.

Сделанные с посещения выставки фото говорят сами за себя. Главы государств обсуждают увиденное на выставке, делятся впечатлениями, а за спиной Президента Таджикистана маячит чья-то лысина.

На другом фото Пашинян уже показался почти целиком, но, судя по выражению лица, готов снова спрятаться от камер. Ну, или же главы государств, как обычно, просто не замечают его присутствия. И в том, и в другом случае глава Армении смотрится плохо.

А если серьезно, то лицу, считающему прислуживавшего нацистам Гарегина Нжде "героем", просто нечего делать на подобной выставке. Поклоняться деяниям кровавого негодяя, совершенным якобы во имя армянского народа, - личное дело Пашиняна и любого другого армянина планеты. Но в этом случае следовало бы держаться подальше от мероприятий, на которых вспоминают тех, против кого боролся в годы ВОВ этот "герой" и чью кровь проливал.

Так что не удивительно, что Никол прячется за спинами - там ему и место.

Зульфугар Ибрагимов