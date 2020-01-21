Армения открыто демонстрирует фашистскую сущность своего государства и идеологии. Фашизм и нацизм должны были остаться в прошлом, но у армян происходит героизация нацизма и возведение в ранг национальных героев тех, кто сражался против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами. Ненависть, мелкая месть и русофобия - вот настоящее отношение армян к России.

Причем эта ненависть прямо поддерживается армянскими властями. Так, в армянской газете "Айкакан жаманак" вышла очередная антироссийская статья, направленная прямо против президента РФ Владимира Путина. В материале-интервью авторы прямо предрекают Путину "повторение судьбы Сержа Саргсяна".

Нужно отметить, что "Айкакан жаманак" - не просто бульварная газетенка, а издание, которое прямо контролируют нынешний армянский премьер Никол Пашинян и его жена Анна Акопян. Никол был главным редактором этой газеты, а затем управлять ею стала его жена - после избрания Пашиняна депутатом армянского парламента.

И на что таким образом пытается намекнуть Никол Пашинян? История с неминуемым повышением цен на российский газ для населения Армении так загнала премьер-министра в угол, что он решил заранее накалить градус русофобских настроений в стране? Или, может быть, эти "тезисы" подсказывают ему из-за рубежа?Так или иначе, но и эта статья, и медленное разрушение русских церквей, и тихая ликвидация русских школ и, конечно, истеричные попытки героизировать нацистского пособника Гарегина Нжде в Армении - это звенья одной грязной цепи. Цепи, которой управляют на самом высоком уровне.​​​​​​​Э. Ибрагимов