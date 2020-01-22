В Армении все яснее очерчивается русофобский контур государственной политики. Армянские СМИ наращивают информационную войну против России, публикуют откровенно антироссийские и антирусские, максимально провокационные статьи. Азербайджан же в это время - в высшей лиге мировой элиты. Глава государства Ильхам Алиев проводит множество встреч и переговоров с представителями крупнейших мировых компаний в Давосе, и уже достигнут ряд важнейших договоренностей, которые принесут нашей стране большую выгоду.

А армянские СМИ тем временем опускаются до провокаций и сравнивают Путина с Каддафи. В частности, армянское издание www.iragir.am публикует статью под названием "На Путина подействовали примеры Каддафи и Саргсяна: что ждет Россию".

Мало того, что сравнивают с растерзанным толпой восточным диктатором, в чем также содержится определенный намек, так еще и проводят несоразмерные параллели между Российской державой и маленьким армянским государством, которое даже фактом своего создания полностью обязано России, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Вот выдержки из армянского, на первый взгляд, не особо примечательного текста: "В России постепенно очерчивается схема так называемого транзита власти. Путин предложил внести поправки в действующую Конституцию, касающиеся перераспределения полномочий между законодательной, исполнительной и судебной властью.

Сам Путин, по сути, понял, что не сможет баллотироваться в президенты снова. Но он не уходит. В российских политических кругах обсуждается два варианта - Путин может возглавить с еще более широкими полномочиями либо Федеральное собрание, либо Президентский совет, который есть и сейчас, но предлагается предоставить ему Конституцией полномочия, в частности, по контролю силовых ведомств.

В России пытаются определить, является ли эта модель полупрезидентской или уже парламентской. Но вся суть транзита власти сводится к решению вопроса Путина, поэтому говорить о классических моделях не приходится. Он перетасовывает власть под свои политические планы.

По свидетельству инсайдеров в Кремле, Путин хотел оставить власть еще в начале 2010-х, но после страшных кадров расправы с Каддафи изменил намерение. После этого началась фаза агрессивной внешней политики, которая особенно проявилась в Украине и Сирии.

По сути, транзит власти, которому придадут конституционный вид весной этого года, свидетельствуют о спешке Кремля и лично Путина.

По вопросу будущей архитектуры власти Москва рассматривала армянский и казахский варианты. Но после событий в Армении, когда Серж Саргсян покинул власть, армянский вариант был сочтен рискованным. Были проблемы и с казахским вариантом, но Москва, по всей видимости, остановилась на его модифицированном варианте.

Перемен во внутренней политике и экономике не будет, так как для этого необходимы кардинальные реформы. А они возможны только в случае отхода Путина от власти", - пишет армянское издание.

То есть, армяне спешат выпроводить Путина из политики, что позволит ускорить движение Армении в сторону Запада. Представители армянского этноса вошли в высшие эшелоны российской власти, и уже по сути меняют ее лицо, а в будущем компактное армянское управление роковым образом будет влиять на судьбу России.

Сильный лидер им нужен был в процессе продвижения армянских кадров. А когда процесс продвижения, формирования и утверждения армянской элиты в системе российской власти уже состоялся, пришло время переходить на следующий этап армянского целеполагания в российской политике. На этом этапе Путин может стать препятствием для реализации армянских планов, которые готовятся к продвижению (в свое время) представителя армянского лобби. Пока у них все идет успешно.

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В истории России еще не было такого массированного внедрения и влияния представителей другой страны, тем более маленького государства-сателлита вкупе с его разветвленной по миру шпионской этносетью, на судьбу целой державы. Россия стала заложницей армянского лобби, захватившего власть в стране.