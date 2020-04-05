У Армении нет никаких шансов добиться признания легитимности «выборов» в оккупированном Карабахе

31 марта на оккупированных Арменией территориях Азербайджана состоялись так называемые "выборы" - очередная незаконная акция, уже осужденная международными организациями. Подробности и нюансы, связанные с этим процессом "волеизъявления" в самопровозглашенном образовании, не заслуживают внимания. Главное - это юридическая сторона вопроса, о которой стоит еще раз напомнить Еревану.

На вопросы Day.Az отвечает доктор юридических наук, профессор Намик Алиев.

Вопрос так называемых "выборов" в непризнанной "НКР" напрямую связан с вопросом легитимности этого самопровозглашенного образования.

В основе легитимности любого государства лежит его правовая система. Легитимный процесс формирования волеизъявления народа, основанный на нем законодательный процесс являются необходимыми и определяющими условиями государственного строительства. Однако в непризнанных государствах не существует ни права, ни правовой системы, а соответственно, и их мнимая "легитимность" лишь миф.

В так называемой "НКР" армянская община численностью 120 тысяч человек из 180-тысячного населения НКАО (находящейся в составе Азербайджанской Республики) отказывается подчиняться законам признанного мировым сообществом государства - Азербайджанской Республики. Давайте посмотрим. Первоначально вооруженные силы Армении оккупируют территорию бывшей НКАО, изгоняя оттуда азербайджанскую общину численностью в 60 тысяч человек, захватывают прилегающие к Нагорному Карабаху другие районы Азербайджана, "очищая" их от сотен тысяч азербайджанцев. После этого оккупационный режим принимается строить "демократическое государство" с "демократической правовой и избирательной системой"!? Какова же суть этой "правовой системы", распространяющейся на территории, с которых изгнана большая часть проживавшего там до конфликта населения? Кстати, размер этой большей части коренного населения шестикратно превышает оставшуюся там армянскую общину.

Как мы видим, "формирование права" в самопровозглашенной "НКР" нарушает сущностные принципы права: справедливость, равенство и свободу, без которых невозможно формирование демократической правовой системы.

Другой вопрос, связанный с "выборами" в Карабахе, - это вопрос их признания. Невозможно признать легитимными, демократическими, состоявшимися выборы, если не признано само образование, претендующее на право называться "государством". Проще говоря, если само сепаратистское образование не признано миром, то не могут быть признаны и выборы. Не случайно сопредседатели МГ ОБСЕ (Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США) и Стефан Висконти (Франция) в заявлении вспомнили, что "ни одна из стран-сопредседателей или любая другая не признает Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство". В основе образования новых независимых государств должен лежать правовой договор (в той или иной легитимной форме), т.е. соглашение о создании государства, которое затем признается мировым сообществом.

Позволю напомнить, что Европейским сообществом в связи с необходимостью регламентации происходящих процессов на основе норм международного права, еще 16 декабря 1991 года, были приняты две Декларации: "О руководящих принципах (критериях) признания новых государств в Восточной Европе и Советском Союзе" и "О Югославии". Этими документами Европейское сообщество, подтверждая свою приверженность Хельсинкскому Заключительному Акту 1975 года и Парижской Хартии для новой Европы 1990 года, выразило готовность признать государствами субъекты, которые отвечают стандартам международной практики, созданы на демократических основах, выполняют международные обязательства. При этом в Декларации "О руководящих принципах (критериях) признания новых государств в Восточной Европе и на территории Советского Союза" для признания перед новыми государствами были поставлены следующие условия (требования):

1) уважение положений Устава ООН и обязательств, вытекающих из Хельсинкского Заключительного Акта и Парижской Хартии, прежде всего, касающихся демократии и прав человека;

2) гарантирование прав этнических и национальных меньшинств;

3) уважение принципа нерушимости границ, которые могут быть изменены мирными средствами и путем согласия;

4) с целью безопасности и региональной стабильности принятие всех соответствующих обязательств о разоружении и нераспространении ядерного оружия;

5) решение всех вопросов о правопреемстве и региональных споров путем согласия;

Современное мировое сообщество не рассматривает насилие в качестве способа или метода создания нового государства. Создание нового государства в сегодняшнем мире возможно лишь при наличии правового договора, когда к добровольному согласию пересмотра границ приходят все заинтересованные стороны.

Это позиция мирового сообщества и именно поэтому сопредседатели не принимают результаты этих "выборов" как влияющие на правовой статус Нагорного Карабаха и подчеркивают, что они никоим образом не предопределяют окончательный статус оккупированной территории Азербайджана или результат продолжающихся переговоров по прочному и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Лейла Таривердиева