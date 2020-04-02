Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под строгим контролем

Ситуация в Азербайджане, по сравнению с Европой, остается под контролем, в том числе и эпидемиологическая.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend военно-политический аналитик, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский.

Профессор считает, что карантин не является панацеей, особенно в силу той же глобализации, но она дает время на мобилизацию национальной системы здравоохранения, на создание ее материально-технической базы и обеспечение ресурсами: "В силу различных систем организации национального здравоохранения и отсутствия координации антивирусных мероприятий членов ЕС, партнеров по НАТО и т.д. мы наблюдаем и разницу в их эпидемиологической обстановке. Поэтому карантин сегодня - тот фактор, который позволяет сохранять определенную стабильность для подготовки дальнейших шагов по борьбе с коронавирусом. Вот как раз из-за того, что в России и в Азербайджане сохранились основы советской санитарно-эпидемиологической службы, ситуация в наших странах, по сравнению с Европой, остается под контролем, в том числе и эпидемиологическая".

Политолог думает, что на сегодняшний день мир не изменился, однако резко меняется так называемый ландшафт формирования международных отношений: "И, соответственно, перед обществом встает вопрос - какими мы выйдем из этой пандемии? Что и как изменится? То есть, сегодня пока начинают развиваться только варианты изменения политического и экономического миров, их гуманитарной составляющей. Понятно, что такими, какими мы были до пандемии коронавируса, после нее уже не будем. Чего будет больше - позитивного или негативного, может повыситься уровень гуманитарности нашего бытия или все же будет избран путь национальной изоляции? Именно эти вопросы сегодня волнуют политические элиты, экспертов и общество".

Меньше всего иллюзий эксперт питает по отношению к будущему ЕС: "Примеров, свидетельствующих об отсутствии солидарности в стане европейских стран, достаточно. Так, правительство Чехии, посчитав груз медицинских масок из Китая, предназначенных для страдающей Италии "спекулятивным товаром", не пропустило его. Недобросовестными действиями по отношению к соседям отметились и другие страны ЕС. Швейцария и Австрия заявляют, что их обокрала Германия. А Лондон уверен, что то же самое уже сделали в Париже. Польша заблокировала возможность транзитной эвакуации латышей и эстонцев через свою территорию, Венгрия разрешила эвакуацию румын через свою территорию лишь после длительных уговоров. США закрылись от всего мира и пытаются первыми сделать собственную вакцину, блокируя аналогичные усилия других, усиливая санкции против Ирана, Кубы и Венесуэлы на фоне ослабления мировой экономики и роста дефицита лекарств и медикаментов в этих странах. К тому же помощь Италии оказали не страны ЕС и США, а Китай, Куба и Россия. Для сохранения лица, на фоне глухого молчания, США отправили полевой госпиталь на 10 койко-мест, а Германия взяла на лечение 60 среднетяжелых больных. Все это указывает на то, что Европейский союз близок к распаду".

По мнению профессора, пандемия коронавируса - лишь один из процессов, отправивших всю систему международных отношений вразнос:"От начала "новой холодной войны" и целого ряда агрессивных военных операций, бросивших вызов геополитической конфигурации, сложившейся по итогам Второй мировой войны, через беспрецедентное расширение НАТО и ЕС на восток, миграционного кризиса, прихода к власти Дональда Трампа. Всё шло к тому, что система в какой-то момент потеряет управление и приведет к третьей мировой войне. А тут - коронавирус".

В заключении Тиханский отметил, что коронавирусная пандемия и экономические трудности, которые она принесла с собой, вынудили играть по единственному правилу "каждый за себя", забывая такие понятия как "европейская солидарность" и "либеральная демократия": "Коронавирусная пандемия прекрасно показала, насколько уязвимым является человек в информационную эпоху, ведь масс-медиа, являющиеся главным источником информации для миллионов людей, стали главным разносчиком психо-социальной истерии, которая повседневно сопровождает пандемию".