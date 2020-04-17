«Ереван, который никто не любит»: Жители столицы Армении наехали на российского блогера Варламова

Российский блогер-путешественник Илья Варламов опубликовал видео о последнем вояже в столицу Армении. Свои заметки он опубликовал еще месяц назад в статье "Ереван, который никто не любит". Однако, накануне блогер опубликовал видео о неприятном инциденте, в который он попал в центре Еревана, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Так, стало ясно, что путешествие в Ереван для туристов может оставить в памяти не самые лучшие моменты, и даже обернуться кошмаром.

Во время прогулки по центру Еревана охрана провластного олигарха Хачатура Сукиасяна запрещает блогеру снимать принадлежащий олигарху торговый центр и территорию, прилегающую к нему.

Парадокс в том, что блогер снимал снаружи здание, которое некогда носило название "кинотеатр Россия". Однако русофобские настроения не прошли мимо и этого культурного наследия советской эпохи, и несколько лет тому назад здание поменяло название на "Айрарат". Блогер, вероятно, хотел запечатлеть на камеру места, некогда связанные с Россией.

Это не первый культурный объект, подвергшийся русофобским настроениям жителей Армении.

Так, несколько лет назад огромный сад имени Александра Пушкина был в одночасье переименован в Парк любви, а бюст великого русского поэта был убран и унесен в неизвестном направлении. Однако, армянские СМИ об этом молчат, дабы не разозлить российские власти.

Интересные моменты затрагивает Варламов в своей статье про столицу Армении. Блогер пишет, что армяне не оценили красоту старого Еревана и решили всё снести! "Да, это выглядит как шутка, но старых зданий почти не осталось. В лучшем случае сохранили фасады. То есть здание сносится, а его скальп вывешивают на уже новый дом", - говорит блогер.

Однако Варламов, вероятно, не подозревает, что уничтожение старого Еревана производилось планомерно по политическим мотивам еще со времен Советского Союза армянскими властями, дабы скрыть историю города, который больше напоминал жемчужину исламской цивилизации с многочисленными мечетями, каравансараями, банями и т. д.

Блогер также описывает, что в городе крайне мало пешеходных переходов.

"Чтобы перейти дорогу, надо спускаться в тёмный зассанный переход. Возможно, Еревану стоит задуматься о туалетах, чтобы народ не справлял нужду в подземных переходах", - отмечает Варламов, резюмируя, что туристы в такие обветшалые города обычно не заезжают.