Армянская диаспора и громкий секс-скандал в России

На Ставрополе разгораются страсти вокруг скандального экс-мэра города Георгиевска Максима Клетина, обвиняемого в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и фальсификацией диплома, пишет российское издание smi6.ru.

Напомним, фигура Клетина стала известна на всю Россию после секс-скандала.

На видеозаписи, сделанной на камеру мобильного телефона, человек, очень похожий на главу Георгиевского городского округа Максима Клетина, рассказывает о своем криминальном прошлом и называет себя "приличной принцессой", и рассказывает, что "принцесса" в молодости была "серьезным преступником", поэтому до сих пор ходит с двумя пистолетами.

Это, конечно, не могло не шокировать горожан, но более всего их испугали скриншоты переписки, где в крайне жестких выражениях одному адресату угрожалось убийством, и подробно рассказывалось, как именно это будет сделано.

По оперативным данным, Клетин являлся членом одной из ОПГ и подозревался в ряде преступлений, в том числе в разбое. Еще на одном видео Клетин угрожает изнасиловать своего оппонента. Также в переписке со своей знакомой Клетин хвастается тем, что на некой вечеринке у него возник конфликт с губернатором Калмыкии Боту Хасиковым и у них возникла разборка по понятиям. В ходе этой разборки Клетин угрожал участникам вечеринки, в том числе Хасикову, пистолетом и избил охранника главы Калмыкии.

В Москве сейчас проверяют эти сведения, и все они находят подтверждение. Вести дело одиозного чиновника решились представители армянской диаспоры, в частности, на защиту Клетина встал известный в Ставрополе адвокат Ашот Степанян. Поддержка со стороны армянкой диаспоры также имеет логический ответ. Согласно информации, Клетин имел давние связи с армянскими местными представителями бизнеса, которые чувствуют себя здесь чуть ли ни местными королями.

Причем, армянские общины не скрывают свое презрение губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову. В частности, кампании по очернению губернатора проводится через СМИ Армении. Вот что, например, пишет один из самых популярных в Армении ресурсов: "Такого до прихода Владимирова власти СК не практиковали. Про антиармянские настроения в действующем аппарате правительства края говорят не только представители местного армянского этноса, но и многие специалисты по межнациональным отношениям".

Удивительно, негативные действия в адрес Владимирова начались после того, как губернатор Ставрополья и подчиненные ему СМИ проигнорировали мероприятия по так называемому 100-летию Геноцида армян. Следующая черная кампания против губернатора началась, когда краевые власти не согласовали установку памятника жертвам геноцида армян.

Абсурдность происходящего в южных регионах России иногда переходит все мыслимые и немыслимые границы. А реальность такова, что граждан России, будь он обычный рабочий или госслужащий высокого уровня, могут просто уничтожить, если действовать против интересов армянской диаспоры. Помимо прочего, армянская диаспора с ревностью относится к тем бизнесменам-неармянам, которые вкладывают инвестиции в регион. Например, совместные проекты по покупке крупных санаториев Кисловодска дагестанскими и азербайджанскими бизнесменами взволновали традиционно большую армянскую диаспору. А потом это взволновало и всю Армению. Владимиров снова оказался на краю пропасти: пошла череда фейков и утечек про деятельность губернатора, за которыми, как стало известно позже, стоял некий общественник из Кисловодска, армянин Павел Мартиросов.

Между тем, армянская диаспора пытается получить выгоду от всего, что происходит в регионе, в частности, пытаясь разыграть карту с недовольством населения из-за введенного режима карантина во всем регионе.

Близкие к Кубани регионы стали протестовать против режима самоизоляции. В соседнем Ростове граждане устроили онлайн-митинг в "Яндекс. Навигаторе". Местные СМИ предполагают, что эта тенденция продолжится, и люди начнут выходить на улицы и в других регионах, в том числе и в Краснодарском крае, где к местным хипстерам-официантам, и сельчанам, которые из-за карантина потеряли урожай, присоединяется малый бизнес из курортных городов: отельеры, владельцы кафешек и столовок.

"Многие из них - выходцы из Армении - а на что способны бунтующие армяне, знают многие. Особенно, если этот бунт вызван нехваткой средств к существованию. Как с ним будут справляться полицейские - вопрос открытый", - отмечают местные журналисты.