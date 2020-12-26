Разведчик по прозвищу «Дракон»

В Отечественной войне участвовали тысячи наших героических солдат и офицеров. Одним из них был отважный разведчик Маис Ягубов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Маис, воспитанный в духе патриотизма, с самого детства проникся любовью к Родине. Он заслушивался мотивами знаменитой песни "Скажите матери моей", говорил, что она ласкает слух как колыбельная матери. "Он мог подолгу слушать эту песню. Сын,словно предвидел свое будущее, говорил, что часто видит себя во сне с флагом в руках. "Знаю, будет война и я стану шехидом", - пророчески произносил Маис...", - рассказала мать шехида.

Отец Маиса - Рагим Ягубов поведал нам о том, что его сын с детства тяготел к военному ремеслу. Маис завороженно смотрел боевые сцены и отрабатывал приемы с метанием ножей. "Его дядя тоже был военным. Он восторгался племянником, говорил, что тот продолжит его дело и станет генералом. Маис занимался спортом, ловко метал ножи, словно готовясь к чему-то. Сын говорил, что настоящий разведчик должен знать вражеский язык. Он освоил армянский и мечтал стать разведчиком", - признался отец шехида.

Окончив в прошлом году Высшее военное училище имени Гейдара Алиева, Маис приступил к военной службе в Нахчыване. Офицер спецназа, разведчик, он с гордостью носил лейтенантские погоны...

"В детстве Маис очень любил слушать сказки. Просил рассказать сказку, героем которой будет он. Внук рос бесстрашным, не по годам смышленным. Он всегда ощущал себя героем", - рассказала бабушка шехида Телли Ягубова.

Когда началась война, брат шехида - Этибар записался добровольцем. Он до сих пор с гордостью вспоминает, как пару лет назад неожиданно встретился с братом на военном параде. "Мне выпала честь участвовать в параде, приуроченном к 100-летию нашей армии. Я встретил на параде Маиса, это было неожиданно для нас обоих. Мы сфотографировались тогда на память. Я всегда гордился братом. Он - наша гордость".

Маис Ягубов мечтал дойти до Шуши. Он проявил героизм в боях на Физулинском направлении и при освобождении Гадрута. За отвагу его прозвали "Драконом". Разведчик героически пал в боях за освобождение села Туг Ходжавендского района.

Двадцатидвухлетний лейтенант Маис Ягубов посмертно награжден медалью "За Родину". Герой похоронен на Аллее шехидов в селе Даш Салахлы Газахского района.

Аллах рехмет элясин!