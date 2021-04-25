Армянин, рассказавший правду о вымышленном «геноциде»

"Мысль наша была окутана туманом. Свои собственные желания мы навязывали другим, бессодержательным словам безответственных лиц мы придавали большое значение, под влиянием самогипноза мы перестали понимать действительность и предались мечтам... Горько жаловаться на злую судьбу и находить вне нас причину нашего несчастья - это одна из характерных черт нашей национальной психологии..."

Об этом говорил первый премьер-министр независимой Армении, лидер "Дашнакцутюн" Ованес Качазнуни, о котором не очень любят вспоминать в его стране. Слова эти были сказаны в 20-е годы, но, как показывает новейшая история, ничего в сознании армянской нации не изменилось, что еще раз доказала очередная годовщина надуманного "геноцида".

Турция уже много лет предлагает армянской стороне открыть архивы, создать совместную комиссию и разобраться в том, что на самом деле происходило в 1915 году в Османской империи. Армяне всячески уходят от этого, не желая расставаться с мифом, поддерживающим их позиции на Западе и, хоть и со скрипом, открывающим перед ними те или иные двери. Они прекрасно знают, что выявит такая комиссия, будь она организована. Она лишит армянство мифа о "геноциде" и оставит армян без склеивающей их в единую массу 106 лет больной идеи.

Именно поэтому в Армении Качазнуни стараются не вспоминать и даже запрещают. Ведь он, хоть и был махровым дашнаком, рассказал все как есть. Причем, опубликовано все это было на английском языке, и одного его оклада "Дашнакцутюн больше нечего делать!" (Бухарест, март 1923 г.) достаточно, чтобы уже признавшим армянскую фальшивку странам аннулировать эти решения. Потому что свидетель событий 1915 года, лидер дашнаков и первый премьер Качазнуни прямо и откровенно дал понять: никакого "геноцида" не было, а было предательство армян с соответствующими последствиями.

Оснований сомневаться в словах Качазнуни нет. Более непредвзятого автора трудно себе представить, ведь он был одним из организаторов, а также лидером "Дашнакцутюн", два года возглавлял дашнакское правительство Армении, все, что происходило в регионе с 1914 года, происходило на его глазах и с его участием. Так что он никак не может быть обвинен в симпатиях к туркам. Тогда возникает вопрос - почему ярый дашнак раскрыл правду вместо того, чтобы топтать турок в своих статьях и трудах? Думается, причина - разочарование в идее. Пролив море крови, армяне остались, что называется, у разбитого корыта.

После советизации Армении, многие дашнакские деятели бежали в Европу. Мало кто из них готов был признать, что зло находится в корнях самой армянской идеологии и национальной идеи. Качазнуни первым признал, что армяне начали террор против турок еще до вступления Турции в Первую мировую войну, что армяне и дашнакская партия были инструментов в руках держав, что его соплеменники виноваты в трагических событиях, и так далее. Его доклад был адресован конференции заграничных органов "Дашнакцутюн" и произвел там эффект разорвавшейся бомбы. Этот объемный труд стал своеобразным обвинением самих армян и перечеркивал все, что уже в то время начало лепиться для создания мифа о "резне". Армянство находилось в растрепанных чувствах, обманутое державами им оставшееся без "великой Армении", и правда экс-премьра прозвучала как гром среди ясного неба.

Не удивительно, что в последующие годы доклад Качазнуни и сам автор оказались в Армении и диаспоре под негласным запретом. Сегодня этот труд уже издан на многих языках, в том числе на языках тех стран, где "геноцид армян" признан, его отрицание криминализовано, а официальные лица переходят рамки приличий, нападая на Анкару. Ознакомление с докладом Качазнуни было бы очень полезно тем же французам, например, главе Сената Франции.

Приведем некоторые выдержки из русского перевода доклада "Дашнакцутюн больше нечего делать!"

"В течение осени 1914 года, когда Турция еще не вступила в семью воюющих стран, не готовилась к этому, в Закавказье с большим шумом и большой энергией начали организовываться армянские добровольческие дружины.

Армянская Революционная партия Дашнакцутюн, вопреки постановлению своего съезда который всего несколько дней до этого в Эрзеруме вынес решение об отрицательном отношении к добровольческим дружинам, приняла активное участие как в организации дружин, так и в их военных действиях против Турции. В таком весьма тяжелом и ответственном деле, которое было чревато весьма серьезными последствиями, закавказские органы АРПД и отдельные деятели нарушили волю верховного партийного органа - съезда. (...)

Мы безоговорочно ориентировались на Россию. Не имея основания, мы были увлечены победой, мы были уверены, что царское правительство за нашу преданность, наши старания и помощь дарует нам автономию Армении, которая будет состоять из освобожденных армянских вилайетов в Турции и Закавказской Армении. Мысль наша была окутана туманом. Свои собственные желания мы навязывали другим, бессодержательным словам безответственных лиц мы придавали большое значение, под влиянием самогипноза мы перестали понимать действительность и предались мечтам. (...)"

"В убеждении, что русские подло поступили с нами, как будто заключалось особое утешение (в дальнейшем должна была наступить очередь французов, американцев, англичан, грузин, большевиков - словом, всего мира). Как будто геройство было в том, что мы оказались наивными и недальновидными, и вследствие этого очутились в таком положении, что каждый желающий мог нас подводить, изменять нам, резать и предоставить другим резать".

"Когда мы шумели в Турции, думали, что этим шумом привлечем внимание великих держав к армянскому вопросу и заставим их быть посредником в нашу пользу. Теперь мы знаем цену такому посредничеству и, мне кажется, не нуждаемся в повторении этих опытов. Если Европа не смогла и не захотела помочь нам в Турции, то не трудно понять, что еще больше не сможет или не захочет помогать в России".

"Все это время армяне находились в лагере враждебной Турции Антанты, требовали от Турции "Армению от моря до моря", официально призывали Европу и Америку отправить в Турцию войска и обеспечить их власть в ряде турецких вилаетов, все это время воевали с турецкой властью, убивали их и гибли сами"...

Поразительно, что за сто лет в армянской пропаганде, методах, идеологии и сознании армянства ничего не изменилось. Написанное Качазнуни практически полностью применимо к карабахской авантюре. Армяне так же начали террор против азербайджанцев в Армении задолго до начала конфликта, так же рассчитывали на поддержку держав, так же думали о присоединении азербайджанских территорий с перспективой растянуть Армению "от моря до моря", так же не выбирали средств, уничтожая мирное население на захватываемых землях. Вторая попытка за одно столетие так же провалилась, и сегодня наши соседи все так же ищут виновных на стороне и истерично радуются каждой брошенной кости, как то признание "геноцида" президентом США.

В том, что выводы Ованеса Качазнуни никогда не станут доступны изучению молодым поколением армян, можно не сомневаться. Говорить об этом с такой уверенностью позволяет постепенное исчезновение из СМИ и соцсетей армян, говоривших после 44-дневной войны о мире и восстановлении отношений с Азербайджаном. Сегодня таких голосов почти не слышно.

Если в эпоху Интернета правда о событиях всего лишь шестимесячной давности является табу для армян, то у труда Качазнуни вообще никаких шансов. А жаль.

Лейла Таривердиева