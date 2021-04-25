Как в СССР родился миф о "геноциде армян"

21 февраля 1985 года на специальном заседании Политбюро ЦК КПСС обсуждался вопрос "О мерах, связанных с 70-летием армянского геноцида". Заседание вел Михаил Горбачев, который заменял тяжело больного Генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко. В заседании принимал также участие первый секретарь ЦК КП Армении Карен Демирчян, по инициативе которого данный вопрос был вынесен на обсуждение высшего органа власти страны.

Безусловно, здесь не обошлось без протекции М.Горбачева.

Касаясь предыстории вопроса, надо отметить, что впервые в 1965 году по разрешению Кремля в Ереване были проведены специальные мероприятия, посвященные 50-летию т.н. "геноцида". Тогда на мероприятиях, которые прошли в здании Ереванского театра оперы и балета, принимали участие не только партийное руководство и представители общественности республики, но и армянский католикос Вазген. Как отмечали в своих выступлениях на заседании Политбюро К.Демирчян и заместитель председателя КГБ СССР Ф.Бобков, в 1965 году проведение данных мероприятий вылилось в массовые беспорядки, в которых приняли участие около 100 тысяч человек. Они требовали официального признания советским правительством данного события как исторического факта.

Бобков вспоминал, что 5-тысячная толпа ворвалась в здание театра, где проводилось собрание, и учинила бесчинства. Через четыре дня Президиум ЦК КП Армении принял документ "О фактах беспорядков, имевших место 24 апреля 1965 года в городе Ереване". В этом документе, в частности, отмечалось, что "Президиум ЦК КП Армении допустил ряд серьезных упущений в деле организации подготовки и проведения мероприятий, связанных с датой 24 апреля, выразившихся в неполном учете всей сложности и особенностей проведения этой важной политической работы".

Для участников беспорядков и органов власти республики на этом все и закончилось. Если не считать, что через несколько месяцев был отстранен от должности и переведен в Москву на другую работу первый секретарь ЦК КП Армении Яков Заробян.

Накануне данных событий, 15 февраля 1965 года Президиум ЦК КП Армении одобрил проект сооружения в Ереване мемориального памятника, который был открыт 29 ноября 1967 года. Отныне, ежегодно 24 апреля армяне посещали этот памятник в очередную годовщину событий.

Безусловно, сооружение данного памятника и ежегодные мероприятия, которые сопровождались участием в них первых лиц республики и возложением венков, подогревали антитурецкие настроения в Армении. Тем более, что данные церемонии отныне проводились не только 24 апреля, но и по другим удобным случаям.

Теперь же, накануне 70-летия событий, руководство Армении хотело ежегодно отмечать в республике 24 апреля как день общенационального траура. Это означало, что мероприятия должны были носить более масштабный и организованный характер. Им должна была предшествовать тщательная подготовка не только в организационном плане, но и в смысле разжигания антитурецкой, а заодно и антиазербайджанской истерии. Само собой разумеется, что данная туркофобия должна была найти отражение на страницах печати и в издаваемых по этому случаю литературных и исторических опусах о многострадальности армян.

Демирчян пытался обосновать правильность такого решения тем, что якобы таким образом можно было бы нейтрализовать действия дашнаков и других антисоветских армянских сил за рубежом, которые манипулировали событиями 1915 года в Османской империи в своей пропаганде против СССР. В своих фантазиях Демирчян договорился до того, что якобы существует угроза засылки в Армению различных террористов и даже о планах зарубежных армянских террористических группировок по организации кровавых акций против советских дипломатов.

Безусловно, Демирчян лукавил. Армянское партийное руководство, которое имело тесные контакты с диаспорой, было заодно с теми силами, которые пытались навязать мировому сообществу миф о "геноциде армян". В случае принятия решения об объявлении 24 апреля в Армении траурным днем, эти националистические силы получили бы дополнительный стимул для давления на Турцию, пытаясь вновь реанимировать территориальные притязания к ней со стороны СССР, которые не выдвигались после смерти И.Сталина.

Позже, в своей работе "КГБ и власть" (М.2003) Ф.Бобков справедливо отмечал: "Понимая, что осуществить присоединение Западной Армении без конфликта с Турцией не удастся, дашнаки замышляли осуществить идею создания Великой Армении путем собирания земель на территории Советского Союза". Тем более, что в этот период Турция переживала сильное давление со стороны СССР по вопросу о провозглашении Турецкой Республики Северного Кипра.

С другой стороны, отношения между США (основным союзником Турции) и СССР в свете политики администрации президента Рональда Рейгана (в марте 1983 года он назовет СССР "Империей зла") также переживали в высшей степени напряженный период. И, наконец, Демирчян прекрасно знал, что все армянские террористические организации за рубежом материально поддерживались и направлялись КГБ СССР, который использовал их в борьбе против Турции.

После информации К.Демирчяна слово взяли члены Политбюро Н.Тихонов, А.Громыко, В.Гришин, которые выступили против инициативы армянского руководства. А.Громыко, как политик, долгое время руководивший советской внешней политикой, расценил события 1915 года как относящиеся не только к султанской Турции, но и к царской России. Далее он отметил: "Я думаю, что дашнаки ненавидят советскую власть больше, чем турок. Так что они и их вопли не могут быть для нас критерием".

Председатель Совета министров СССР и самый пожилой член Политбюро Николай Тихонов в своем выступлении выразил опасения, что проведение мероприятий приведет к большему разжиганию розни между армянами и турками. Он справедливо выразил свои подозрения о том, что антитурецкая истерия нагнетается в Армении сверху. Тихонов напомнил участникам заседания о своем недавнем официальном визите в Турцию (он состоялся 25 декабря 1984 года), который оставил у него весьма положительные впечатления об этой стране и отношении ее руководства к Советскому Союзу: "У нас только что началось налаживание отношений с Турцией. Во время моего пребывания в этой стране турецкие руководители называли Советский Союз дружественной державой и заявляли о том, что они не допустят на своей территории установления ракет, направленных на нашу страну".

Тихонов довел до членов Политбюро недовольства турецкой стороны искусственным разжиганием в Армении антитурецких настроений: "Во время моего пребывания в Турции президент и премьер-министр этой страны жаловались мне на антитурецкие настроения в Армении, ссылались на выступления официальных лиц в этой республике. Ясно, что нам этого допускать нельзя".

При этом Тихонов, пользуясь присутствием на заседании первого секретаря Армении Демирчяна, призвал его, "чтобы в Армении, в ее партийной организации велась настойчивая работа со всеми поколениями трудящихся, лучше организовывалось интернациональное воспитание, контролировались все события".

Видимо, глава советского правительства хотел напомнить армянскому руководителю о принятом 17 октября 1984 года постановлении ЦК КПСС "О выполнении Армянской партийной организацией решений июньского (1983 года) пленума ЦК КПСС". В этом документе отмечалось, что в последнее время в Армении издаются произведения, разжигающие националистические настроения, извращающие исторические факты. Как показало время, постановление ЦК КПСС не смогло остановить разгул национализма в Армении. Поэтому Тихонов считал правильным, чтобы проводимые в Армении мероприятия, посвященные событиям 1915 года, не должны были повредить советско-турецким отношениям.

Еще более жесткой была позиция первого секретаря Московского горкома партии Виктора Гришина: "В целом у меня есть очень серьезные сомнения в необходимости принятия республиканского указа о Дне памяти геноцида. 70 лет у нас не было такого указа, и не надо его принимать".

Подведя итоги обсуждения, Горбачев вынужден был согласиться с мнением более опытных членов Политбюро о том, что не следует отказываться от традиционных форм проведения мероприятий, посвященных событиям 24 апреля, и придумывать новые. При этом Горбачев предостерег участников заседания: "О внесенных предложениях, кроме т. Демирчяна К.С., пока еще никто не знает, и не надо, чтобы кто-либо о них знал".

Однако здесь лукавил уже Горбачев. Через двадцать дней, 11 марта 1985 года, он станет Генеральным секретарем ЦК КПСС. Одного за другим Горбачев уберет из состава Политбюро В.Гришина, Н.Тихонова и А.Громыко, которые недавно пытались обуздать рост среди армян антитурецких настроений. Окружив себя армянскими советниками, подобным А.Аганбекяну, Н.Брутенцу, Г.Шахназарову и др., М.Горбачев своей политикой полностью развяжет руки армянским шовинистам и в 1988 году даст старт карабахскому конфликту, который в конечном итоге станет одним из детонаторов распада Советского Союза.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана