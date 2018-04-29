"Историческая призма": 1915 год. "Геноцид", которого не было

Накануне начала Первой мировой войны, на созванном в августе 1914 года в Эрзеруме очередном VIII съезде партии "Дашнакцутюн", было принято решение, что в случае войны между Россией и Турцией дашнаки останутся верными своему гражданскому долгу и поддержат турецкое правительство, добавив, что не берут на себя ответственности за действия российских армян. Однако после вступления Турции в войну лидеры турецкого отделения "Дашнакцутюн" нарушили свое обещание о верности Турции. Осторожность была отброшена, и было обнародовано обращение к добровольцам, желающим воевать с турками на Кавказе.

3 августа 1914 года Османское правительство объявило всеобщую мобилизацию. По Конституции 1908 г. армянская молодежь, как и мусульманская, должна была быть призванной в армию. Но десятки тысяч армян дезертировали, чтобы затем влиться в отряды добровольцев для борьбы против турецкой армии. Османские власти, первоначально планировавшие целиком включить армян в регулярные воинские части, в результате их дезертирства и восстаний вынуждены были изменить свое решение. 25 февраля 1915 г. был распространен циркуляр Генерального Штаба всем частям и подразделениям, по которому (первая статья) "армяне не должны ни в коем случае привлекаться к военной службе". Таким образом, армян оставляли на действительной военной службе лишь во вспомогательных войсках (на интендантской службе, в инженерных войсках).

Однако принятые меры не сдержали вооруженные выступления армян, которые подпитывались извне. Тревожные сообщения об этих мятежах поступали из различных районов восточной Анатолии. Так, 22 апреля 1915 года губернатор Сиваса телеграфировал, что "30.000 человек из армян вооружено, 15000 перешли в русскую армию... Совершенно точно установлено, что оставшиеся 15000 будут атаковать турецкую армию с тыла". 27 апреля более 1000 дезертиров было задержано в Диярбекире и т. д.

Ответом османского правительства на армянские восстания было применение классической ближневосточной тактики умиротворения мятежного региона - выселение. 24 апреля 1915 г. министр внутренних дел Османской империи Талят паша объявил по циркуляру приказ о немедленном закрытии в Стамбуле и других больших городах центров армянских комитетов, аресте их руководителей, захвате их документов. Эта дата, 24 апреля, и рассматривается сегодня как начальный этап операции, якобы направленной на "полное искоренение армянского населения Турции".

После апрельского циркуляра последовало 2345 арестов. Впоследствии некоторых арестованных судили, остальные же были отпущены. Нам представляется важным провести очень конкретное и точное разграничение между циркуляром 24 апреля, который был направлен против определенных армян, признанных опасными и названных поименно, и более поздними документами, предписывающими высылку армянского населения. Как видим, первые решения османских властей являются полицейскими мерами, направленными против определенных известных политических агитаторов.

Закон о высылке армян был принят уже позже. В немалой степени этому способствовало крупное восстание армян в Ване в конце апреля 1915 года. 2 мая 1915 г. военный министр османского правительства Энвер паша писал министру внутренних дел Талят паше следующее письмо: "Армяне, живущие вокруг озера Ван,.. находятся в состоянии боевой готовности и намерены продолжать вооруженное восстание. Моей целью является выселение их, чтобы затушить очаги мятежа. В качестве ответной меры и для того, чтобы достичь отмеченной цели, необходимо либо послать армян и их семьи за нашу границу - на русскую территорию, либо же расселить их и их семьи в различных районах Анатолии. Я прошу, чтобы та из этих мер, которая представляется наиболее подходящей, была принята и применена...".

Анализ письма Энвера паши позволяет придти к следующим выводам. Первое - необходимость переместить армянское население была вызвана вследствие вооруженного восстания вокруг озера Ван и перед лицом неугасающих очагов мятежа. Второе - Энвер паша во время написания письма еще не принял решения о том, как поступить с бунтующими армянами, предложив альтернативу: "выселить" армян либо вперед к линии фронта, либо в тыл. Третье - меры, предлагаемые Энвером пашой, касались только лишь восставшего армянского населения восточной Анатолии.

Этот важный документ показывает, таким образом, что не накануне войны и не после его начала у османских властей не существовало, вопреки уверениям противников Турции, заранее подготовленного секретного плана по депортации армян. Превентивные меры в отношении армян-подданных Османской империи были осуществлены в ответ на их антиправительственные действия, которые, по законам военного времени, считались изменой родине. Представляется очень важным подчеркнуть этот момент, поскольку армянские авторы приравнивают все эти меры так, чтобы подтвердить свой тезис о якобы секретном плане геноцида, осуществленном, дескать, без каких-либо существенных причин в начале 1915 г., когда армяне, проживающие на турецких территориях, были якобы вполне послушны.

27 мая 1915 года был принят закон о наказании за антигосударственную деятельность, опубликованный 1 июня. Текст закона гласил: "1. Командиры армий, корпусов, дивизий, их представители и командиры отдельных соединений при любом проявлении неповиновения властям и совершении действий, представляющих угрозу безопасности страны, обязаны принять самые решительные меры и подавить сопротивление. 2. Командиры армий, корпусов, дивизий, обнаружив измену, предательство и шпионаж в пользу врага, имеют право переселять жителей населенных пунктов и размещать их в других местностях; 3. Закон вступает в силу с момента его опубликования".

И наконец, 30 мая Совет министров принимает решение о переселении армян с подробным указанием сроков, способов и методов осуществления операции. В решении правительства определялись правила, легшие в основу намеченной акции. Перемещение должно было осуществляться мирно, с обеспечением защиты жизни и имущества переселенцев. Содержание переселенцев до их размещения на новых местах проживания предполагалось осуществлять за счет специально создаваемого переселенческого фонда. Все движимое имущество переселенцев полагалось доставить к местам размещения. Стоимость оставляемой недвижимости после ее оценки должна была быть возмещена. Оставшиеся на местах сады, лавки, фабрики, складские помещения и другие доходные предприятия должны были быть распроданы или сданы в аренду, а вырученные средства положены на счета владельцев. Главной целью переселения армян было лишение мятежников поддержки. В соответствии с правилами переселения, армяне должны были быть выселены из зон военных действий, от железных дорог и из других стратегических районов. После переселения численность армян в любой из областей не должна была превышать 10% от общего числа местного населения, а количество дворов не более 50.

Все указанные вопросы полагалось решать специальным комиссиям, правомочия которых определялись готовящейся инструкцией. Таким образом, с переселенцами обходились весьма гуманно, соблюдая их имущественные права. Трудно усмотреть какой-либо даже намек на "геноцид".

26 сентября 1915 г. был принят еще один временный закон, регулирующий имущественные вопросы. На такой правовой основе началось перемещение армян. В докладе министерства внутренних дел правительству Османской империи от 7 декабря 1916 г. сообщалось, что за период 1915-1916 годов было перемещено 702900 человек.

Безусловно, процесс переселения не прошел безболезненно для армян. В османской политике переселения можно обнаружить два просчета или проявления халатности. Во-первых, были приняты законы о защите армян, но было уделено слишком мало внимания неспособности османских чиновников в провинциях обеспечить безопасность колонн армянских переселенцев. Хотя из Стамбула поступали указания, предписывающие местной администрации обезопасить жизнь и собственность армян, однако такие указания практически были невыполнимы в условиях продолжающихся военных действий в районах выселения. Солдаты и жандармы были направлены воевать с русскими, и губернаторы на востоке империи стояли перед выбором: использовать немногочисленных оставшихся жандармов для защиты мусульманских деревень от армянских отрядов или обеспечить безопасность переселенцев. Поэтому переселение армян, чтобы быть понятыми, должны рассматриваться в контексте конкретных исторических обстоятельств. Приказ о переселении в данном случае был издан в ситуации, исключающей принятие спокойного и непредвзятого решения.

Однако, армяне были не единственным гражданским населением, ставшими беженцами. Османская комиссия по беженцам насчитала более 850000 мусульман-беженцев из захваченных русскими в 1915-1916 годы районов. Так как это были только официально зарегистрированные беженцы, то очевидно, что их число, возможно, превышало миллион.

Историки, знакомые не с армянской версией событий, а с реальной ситуацией, делают совершенно логичный вывод: никакого приказа о "геноциде" не существовало. Почему тогда не было геноцида десятков тысяч армян, живущих в Стамбуле, Измире, европейской части империи, других районах? Они остались невредимыми, и никто их не выселял. Когда Греция вступила в войну с Турцией в 1917 г., ничего подобного не произошло, и турки не стали, да и не собирались выселять греков, которых было весьма много в Малой Азии и с которыми у них были связаны неприятные воспоминания. Почему? Да потому, что османские греки не поднимали мятежей. Если османы намеревались истребить всех армян, то зачем им было позволено переселиться? Часть переселенных армян подвергалась нападениям различных племен и банд, и многие, в самом деле, стали жертвами убийств, голода и болезней. Но как объяснить то, что некоторые колонны прибыли на новые места нетронутыми и более 200 000 высланных армян пережили войну в Сирии? Если был бы отдан приказ о геноциде, почему же они не были убиты? Они находились целиком под османским контролем, и убить их было бы просто, если бы такая цель ставилась.

На сегодняшний день не выявлено никаких свидетельств о наличии какого-либо тайного плана стамбульского правительства относительно уничтожения армян, не обнаружено ни одного массового захоронения в пользу армянской версии событий столетней давности. Армяне ссылаются на различные переписки германских, французских, английских, русских дипломатов, мемуары американских послов о якобы имевшем место массовом истреблении армян. При этом приводятся фантастические цифры о числе погибших.

Сегодня правительство Турецкой Республики открыло свои архивы для свободного пользования исследователей. Архивные документы доказывают, что в период войны пострадали все жители Османской империи. Они пережили такие ужасы, что абсурдно выяснять, чьи мучения были большими. Пытаться делать это могут только армянские пропагандисты и те, кто стремится перенести конфликт 1915 года в день сегодняшний. Поэтому, возможно, вопрос этот никогда не будет решен, ибо те, для кого "геноцид" армян является предметом веры, всегда будут утверждать, что османские архивные документы - фальшивка.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана