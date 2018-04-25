Пощечина Армении от Трампа: США предпочли Турцию дашнакской лжи
Президент США Дональд Трамп в очередной раз не употребил слово "геноцид", следует из размещённого на официальном сайте Белого дома послания президента США армянской общине в связи с событиями 1915 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вместо этого президент США, как и в прошлый раз, использовал выражение на армянском языке, в переводе означающее "большая трагедия".
Как отмечает американский портал The Hill, предыдущие президенты США, включая Барака Обаму, также отказывались использовать слово "геноцид" во время своих выступлений, начиная с 1981 года.
Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду так называемого "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.
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