Азербайджан уже показал региону, как нужно воевать

Своей военной победой, дальновидной политикой, умением отстаивать свои интересы Азербайджан уже привлек к себе внимание мира. Методы ведения войны азербайджанской армией изучаются во многих мировых центрах. А сегодня наша страна показывает всем, как нужно восстанавливать города и села и создавать условия для возвращения людей на родные земли.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент проекта "умного села", реализация которого начинается в освобожденном от армянской оккупации Зангиланском районе. Пилотный проект в сотрудничестве с зарубежными партнерами будет осуществляться в селе Агалы-III, разрушенном в период оккупации. Возрождение села будет идти по 5 основным компонентам. Это - жилье, производство, социальные услуги, "умное сельское хозяйство", альтернативная энергия.

Как подчеркнул Мирзазаде, Азербайджан не просто возвращает людей, оставив на них решение всех проблем. Возвращение вынужденных переселенцев осуществляется обдуманно, основательно, на века.

"Одним из проектов, связанных с возрождением разрушенных в период оккупации районов, является создание "умных сел" в Зангилане. В селах, восстановленных в рамках проекта, будет создана вся необходимая для жизни инфраструктура, все необходимые условия. Села будут обеспечены современными коммуникациями, здесь будет использоваться "зеленая" энергия. В проектах возрождения этих населенных пунктов будут использоваться все самые передовые достижения в градостроительной сфере. Азербайджан и тут покажет всему миру пример. Не только военный опыт Азербайджана, но и созидательный опыт нашей страны будет учитываться странами мира", - отметил наш собеседник.

По словам депутата, в противовес созидательной политике азербайджанского государства Армения проводила и проводит политику разрушительную. За 30 лет оккупанты разрушили всю инфраструктуру, все населенные пункты, заминировали всю территорию, растратив на эти цели все ресурсы Армении. По подсчетам российских экономистов, только на минирование захваченных земель Армения потратила около 400 миллионов долларов. На эти деньги можно было бы построить десятки школ, больниц и жилых домов в самой Армении. Но Ереван предпочел разрушать. За годы оккупации на захваченных территориях Азербайджана не было построено ни одного жилого здания, ни одного более-менее привлекательного социального объекта или предприятия. Наоборот, вся имевшаяся инфраструктура была варварски уничтожена, отметил парламентарий.

"В лице Азербайджана мир видит созидателя, страну, которая, опираясь на свои национальные традиции и корни, создает современное общество, государство, заботящееся о социальном благополучии граждан. Пока в проекте участвуют только некоторые населенные пункты. А за ними будут сотни и тысячи заново отстроенных после оккупации и благоустроенных городов и сел. Освобожденные территории с точки зрения градостроительных методов, применения современных технологий станут примером не только для других регионов самого Азербайджана, но также для соседей и всего мира.

Азербайджан еще во время Отечественной войны заявлял, что в реализации масштабных проектов по возрождению освобожденных от армянской оккупации территорий будет сотрудничать с зарубежными компаниями. Но в этом процессе - очень выгодном - смогут участвовать компании только тех стран, которые высказали свою поддержку справедливой позиции Баку. Таких государств немало. После войны даже многие из тех стран, которые до Победы пытались поддерживать агрессора, быстро изменили свою позицию, понимая выгодность сотрудничества с Азербайджаном и участия в грандиозных проектах, намеченных руководством страны. Число стран, выразивших желание участвовать в этом процессе, будет расти. Азербайджан стал для всего мира примером того, как нужно воевать, созидать и сотрудничать", - резюмировал Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева