Джейхун Байрамов на переговрах с новым послом Новой Зеландии

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла-нерезидента Новой Зеландии в Азербайджане Венди Хинтон.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, министр Дж.Байрамов поздравил В.Хинтон по случаю назначения послом в Азербайджане, пожелал ей успехов в дальнейшей работе.

Министр отметил наличие перспектив для развития двусторонних связей между Азербайджаном и Новой Зеландией, подчеркнул важность использования всех возможностей для расширения связей.

Министр также проинформировал посла о ситуации в регионе, выполнении трехсторонних заявлений, ситуации на освобожденных территориях, минной угрозе и ее последствиях, а также о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

Посол В.Хинтон отметила, что ее страна развивается по ряду направлений, включая сельское хозяйство, гидроэлектростанции и другие, подчеркнула перспективы развития сотрудничества в этих и других направлениях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.