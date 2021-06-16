Завершаются работы по открытию Логистического центра в Карсе

В Карсе завершено строительство логистического центра, начавшееся в 2017 году. В декабре 2020 года логистический центр осуществил тестовый прием грузов, и в настоящее время завершаются работы для его открытия.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, передает Day.Az.

По его словам, ввод в эксплуатацию логистического центра, имеющего собственную железнодорожную линию протяженностью 16 километров и соединительные пути общей длиной 5,5 километра, создаст возможности для серьезной деятельности в сфере логистики.

Глава ведомства отметил, что после ввода центра в Карсе в эксплуатацию логистический сектор Турции сможет переваливать 412 миллионов тонн грузов в год.

"Логистический центр в Карсе будет соединен со скоростной железнодорожной линией в провинции Сивас, что расширит возможности железных дорог Сивас-Карс и Баку-Тбилиси-Карс. Центр, который будет принимать два миллиона тонн грузов, будет ежегодно приносить доход на уровне 140,972 миллиона турецких лир", - сказал Караисмаилоглу.

По его словам, логистические центры занимают особое место в целях развития Турции до 2023 года.

По словам министра, Турция продолжает сохранять лидирующие позиции в логистике морского, сухопутного, воздушного и железнодорожного транспорта, в связи с чем страны региона заинтересованы в сотрудничестве с ней.

Турция готовится к реализации масштабных проектов в соответствии с Генеральным планом развития логистической сферы до 2023-го и на последующие годы, создавая важную инфраструктуру, что придаст импульс развитию грузоперевозок во всем регионе, сказал министр.

"Все порты и логистические центры имеют для нас стратегическое значение. В Турции завершается строительство таких логистических центров, как "Беджек Бозхоюк", "Кайсери Богазкорпю", "Измит Косекей" и "Сивас". Общее их число достигнет 15. Также Турция продолжает инвестировать в порты, которые расширят ее преимущества в сфере морского транспорта в Эгейском, Средиземном и Черном морях. Четвертого июня открылся порт Фильйос на западе Черного моря. В течение года планируется завершить строительство порта Ризе Идере. Также Турецкие государственные железные дороги (TCDD) ведут работы в портах Хайдарпаша и Измир. Строительство в портах Дериндже, Бандырма, Самсун, Искендерун и Мерсин ведут частные предприятия", - сказал Караисмаилоглу.

По его словам, Турция после открытия до 2023 года всех своих 25 логистических центров сможет дополнительно транспортировать 35,6 миллиона тонн грузов и получит возможность хранить контейнеры на площади 12,8 миллиона квадратных метров.

"Логистические центры будут играть важную роль как в области железнодорожного транспорта, так и в сфере развития морских портов", - сказал министр.