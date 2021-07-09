Эксперты прикаспийских стран обсудили вопросы углубления сотрудничества между странами региона

Эксперты стран прикаспийского региона обсудили вопросы углубления сотрудничества между странами региона, заметив большой потенциал в сфере вложения инвестиций в экономики друг друга и взаимодействия свободных экономических зон.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глобальные процессы в мире способствуют наращиванию регионального сотрудничества на Каспии, увеличению торгово-экономического взаимодействия между участниками региона, заявил экономист, профессор университета UNEC Эльшад Мамедов в ходе онлайн-круглого стола, организованного экспертной платформой Baku Network, Политологическим центром Север-Юг, АМИ Trend и Sputnik.

Привлечение взаимных инвестиций

Несмотря на немалые транзитные возможности региона, в первую очередь, по мнению Мамедова, странам стоит задуматься о привлечении новых инвестиций, при том, что у самих стран региона большой инвестиционный потенциал.

"В первую очередь, стоит думать о приросте инвестиций. Важную роль в укреплении потенциала региона играют инвестиции именно прикаспийских стран, их может быть в разы больше. На сегодня взаимные инвестиции стран региона далеки от их потенциала", - сказал профессор.

Региону, как полагает Эльшад Мамедов, "критически не хватает" региональных корпораций в качестве локомотива. При этом он подчеркнул необходимость роста технологической кооперации в регионе.

Эльшад Мамедов отметил, что больше надо вкладываться в современные технологии, а не основываться на реализации сырьевой продукции, что ведет к однобокости в экономике. В случае с традиционными отраслями, к примеру, нефтегазовой, следует развивать производство продукции нефтегазопереработки, продукции с высокой добавленной стоимостью, и во всех вопросах необходимо уделять внимание взаимодействию с регионом.

"Именно региональное экономическое сотрудничество может дать импульс росту экономики страны. Если развивать технологии и нефтепереработку, то следует расширять рынки, и в таком случае Прикаспийский регион для нас в приоритете", - сказал он.

Также он отметил необходимость достижения предсказуемой и стабильной макроэкономической ситуации для дальнейшего развития, в том числе в финансовой сфере, с этой целью он считает правильным переход во взаиморасчетах на национальные валюты.

"Ситуация показала, что опираться на доллар во взаиморасчетах - рискованно, и в этом направлении стоит принимать переломные решения. Следует думать о переходе на национальные валюты, что также будет работать на предсказуемость в макроэкономике", - сказал он.

Транспортные маршруты и товарооборот

Между тем, идею создания регионального инфраструктурного банка и корпорации, которые поддержат соответствующие проекты в прикаспийских странах, также предложил научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев.

Большой потенциал транспортно-логистического направления в регионе отметила Лидия Пархомчик - эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева. Как она сообщила, общий объем товарооборота между странами каспийского региона за 2020 год превысил 20 миллиардов долларов, но при этом две трети из этого пришлось на пару Россия-Казахстан. На российско-азербайджанское взаимодействие приходится 10% оборота региона, еще 8% - на Россию и Иран.

"Во всех трех ведущих "парах" присутствует Россия, она своего рода задает тренды", - сказала Пархомчик, подчеркнув, что необходимо сбалансировать взаимодействие со всеми странами.

Между тем, по словам эксперта, на данный момент, при немалом транзитном потенциале региона порты Каспия загружены недостаточно.

Среди причин она указала все большее усиление нефтеперевозок не судами, а трубопроводным транспортом, в частности в Казахстане, а также переориентацию вследствие этого на контейнерные перевозки.

Так, по Транскаспийскому транспортному маршруту (участвуют Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция) по итогам прошлого года была перевезена 21 тысяча контейнеров, в то время как по северному маршруту через Казахстан и Россию - около 550 тысяч, сравнила Лидия Пархомчик.

"Есть значительный потенциал для перевозок в регионе. Чем более продуктивным будет Транскаспийский маршрут, тем эффективнее будет использоваться транспортный потенциал каспийского региона", - добавила она.

Положительными сдвигами она назвала запуск контейнерных перевозок из Китая в Турцию через Азербайджан.

"Кроме того, следует обратить внимание на большой потенциал железнодорожных мощностей в регионе. В период пандемии наиболее надежным и эффективным показал себя именно этот вид транспорта", - заметила Пархомчик.

Свободные экономические зоны и "зеленая энергия"

Александр Караваев также обратил внимание на необходимость стран ориентироваться на производство и продукцию друг друга, идти по пути координации экономической активности, зачатки которой уже имеются.

"Морская межпортовая коммуникация диктует создание промышленных зон с расчетом на продукцию друг друга. В этом плане большое значение приобретают свободные экономические зоны", - сказал эксперт.

Он отметил, что каждая из стран в отдельности уже работает в этом направлении - в России, Казахстане, Азербайджане и Иране созданы или создаются СЭЗ. По мнению Караваева, в этих зонах имеет смысл реализовывать проекты по обеспечению продукцией жилищного строительства, запуску и производству полимеров.

Другим вопросом, который стоит решать странам, как полагает российский ученый, является производство альтернативных источников энергии, развитие сферы "зеленой энергии".

"Напрямую с проблемой зеленой энергии могут столкнуться Россия и Казахстан в связи с принятием Евросоюзом налога в отношении экспортеров алюминиевой продукции из-за выбросов углекислого газа", - сказал он, заметив, что в целом подобная тенденция в будущем может затронуть и Азербайджан.

Как сказал Караваев, странам региона, которые самостоятельно реализуют проекты по альтернативной энергетике, стоило бы задуматься об объединенной "зеленой генерации" энергии.

"По расчетам на основе реализуемых и планируемых в этой области проектов, в течение 3-5 лет можно выйти на уровень, который позволит компенсировать применение того же налога на экспорт от ЕС. Каспийскому региону есть чем ответить", - сказал он.

К тому же развитие "зеленой энергии" позволит расти собственным кадрам, сами страны будут обслуживать их работу, и таким образом можно будет обеспечивать регион в целом.