https://news.day.az/politics/1363150.html ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии на Нахчыванском направлении.
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
"19 июля начиная с 17:00 подразделения армянских вооруженных сил из оружия разного калибра подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе.
Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск".
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