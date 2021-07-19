ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии на Нахчыванском направлении.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

"19 июля начиная с 17:00 подразделения армянских вооруженных сил из оружия разного калибра подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе.

Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск".