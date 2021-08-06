Ереван пытается лукавить, но с Москвой такое не пройдет

Армения рассчитывает затянуть подписание мирного договора, спровоцировав Азербайджан на полноценный ответ на ее провокации. Не более того.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов, комментируя провоцируемую армянской стороной напряженность на границе.

По мнению эксперта, в случае, если Баку отреагирует так, как ожидает Ереван, Арменией будут предприняты попытки обратиться к той части мировой элиты, которая заинтересована в хаосе на Южном Кавказе. В любом случае, очевидно, что Ереван, мягко говоря, лукавит, когда говорит, что собирается соблюдать подписанные в ноябре 2020 года договоренности, считает Михайлов.

"Но на каждое армянское лукавство есть Россия, которая не заинтересована в срыве мирного урегулирования и является основным модератором миротворческого процесса в Карабахе", - заявил наш собеседник.

Коснувшись недавнего заявления Никола Пашиняна о намерении пригласить на границу "наблюдательную миссию" ОДКБ, а если та откажется - сопредседательство Минской группы ОБСЕ, Евгений Михайлов высказался очень конкретно: никакого ОДКБ в Армении не должно быть. Москва присутствует - и этого достаточно.

"Ереван провоцирует ОДКБ на большее участие против Азербайджана, но эта организация четко дистанцируется от армянских провокаций. На мой взгляд, МГ ОБСЕ если и должна как-то присутствовать, то не более чем в качестве консультанта. Эта организация показала себя достаточно недееспособной в карабахском урегулировании. А сейчас французы и американцы пытаются посредством Минской группы войти в регион с военными силами, чего Москва никогда не допустит", - резюмировал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева