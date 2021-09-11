Армения уничтожает памятники Великой Отечественной войны и восхваляет нациста Нжде

Столкнуть Россию и Азербайджан - давняя мечта наших соседей. Ради претворения ее в жизнь армянский агитпроп шел и продолжает идти на все, используя весь имеющийся в его распоряжении инструментарий фальсификаций и обмана. За последние годы было немало ситуаций, явно срежиссированных из Еревана, когда отношения Баку и Москвы могли дать трещину, но цель так и не была достигнута. Сегодня попытки продолжаются уже на фоне завершившегося карабахского конфликта и присутствия в регионе российских миротворцев. Армянская пропаганда неустанно ищет болевые точки и слабые места у российской стороны, армяне устраивают провокации, играя на тонкий струнках российского менталитета, распускают нелепые слухи, надеясь столкнуть миротворцев с азербайджанскими военнослужащими или хотя бы выставить официальный Баку в глазах Москвы в неприглядном виде.

Тема Великой Отечественной войны всегда была и остается для России темой важной и неприкосновенной. Хотя в начале 90-х безграмотные и неуместные "разоблачения" несколько омрачили представления о Победе у нового поколения россиян, тем не менее, сегодня тема борьбы с фашизмом и Победы занимает свое прочное место в коллективной памяти российского народа. Вспомним, как был снесен мемориал нацисту Нжде в Армавире, сколько возмущения среди ветеранов, в общественных и политических кругах России вызвало открытие памятника коллаборационисту в Ереване. И так далее.

Видя все это, в Армении решили затронуть именно эту, очень чувствительную струну и запустили фейк о якобы разрушении азербайджанцами в освобожденном Карабахе мемориалов героям ВОВ. Эта тема сегодня полощется в грязных информационных водах армянских СМИ, в соцсетях, и направлен выброс к России. В Армении не могут забыть, что именно Баку поднял перед Москвой тему Нжде, и пытаются ответить той же монетой. Заказные статьи соответствующего содержания размещаются в российских СМИ, соответствующие вопросы и послания идут в различные инстанции, вплоть до МИДа в надежде услышать в адрес Азербайджана хотя бы половину того, что было сказано по поводу героизации нациста Нжде в адрес Еревана. И снова безрезультатно.

Надо сказать, что очередная неудача стала последней каплей и вывела армянских националистов из себя. Объектом ненависти в данном случае оказалась официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, "неправильно" отреагировавшая на соответствующий вопрос одиозного политолога Цатуряна. После своего ответа в Твиттер Цатуряну по поводу якобы разрушения нашими мемориала ВОВ, Захарова стала для армянства врагом номер один, а российское проармянское издание Инфотека объявило, что отныне не считает себя обязанным соблюдать профессиональную этику по отношению к этой чиновнице.

"Знаете, я уже не понимаю, как СМИ, подобные Инфотеке, терпят в Российской Федерации в принципе. На мой взгляд, минимальный статус "иностранного агента" уже заработан этой откровенно антироссийской и проармянской газетой. Если вам нужно кого-то оплевать и очернить, а именно того, кто не поддерживает армянской версии карабахских событий, то Инфотека вас напечатает и прорекламирует", - сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

Михайлов заметил, что и сам не раз становился "героем" этого издания благодаря своим комментариям касательно преступлений Еревана на территории Карабаха и антироссийской риторики Армении.

По словам нашего собеседника, лично он в публикации Инфотеки и последовавшей армянской атаке на Захарову в соцсетях видит откровенную хулу и оскорбления в адрес официального представителя МИД РФ.

"Захарова не стала комментировать откровенную ереванскую ложь в отношении того, что якобы азербайджанцы уничтожали памятники ВОВ на территории Карабаха. Как можно подобное делать на своей земле, откуда отцы уходили на войну с фашизмом? Азербайджанская сторона не стала бы этого делать. А вот примеры уничтожения памятников ВОВ в период оккупации самими армянами были не раз зафиксированы. Да и кто бы говорил! Те, кто ставят памятники генералам германского рейха, таким, как Гарегин Нжде, и чья идеология откровенно попахивает нацизмом? Те, кто гордятся нацистским прихвостнем и считают его национальным героем?

Я бы не стал в очередной раз заострять внимание на том, что и так очевидно. Азербайджан всеми силами сохраняет память о павших в ВОВ, а вот к Еревану очень большие вопросы, по крайней мере, к его деятельности на ранее оккупированных территориях, где практически не осталось в хорошем состоянии памятников павшим героям Великой Отечественной, разве что в Ханкенди, да и то, на мой взгляд, в силу политической целесообразности. Очень странный у армян подход к вопросу сохранения памяти", - сказал Евгений Михайлов.

Отметим, что сохранение памяти о павших в Великую Отечественную в Армении и на оккупировавшихся ею почти тридцать лет территориях Азербайджана выглядело действительно очень странно. Часть памятников (об этом свидетельствуют фотодокументы) была разрушена, часть переиначена и превращена в мемориалы армянским боевикам. Оставшиеся же памятники постепенно теряли свой смысл и функцию, потому что практически повсюду рядом с ними ставились мемориальные сооружения, посвященные убитым в первую карабахскую войну членам армянских барндформирований. Так же постепенно происходило вытеснение из общественного сознания и армянского календаря даты 9 мая как Дня Победы над фашизмом, у большей части армян этот день ассоциируется с оккупацией Шуши в 1992 году. Если бы не строгий взгляд из Москвы, а теперь и имеющие свою повестку миротворцы, о войне 1941-45 годов никто бы среди армянства не вспоминал...

Лейла Таривердиева