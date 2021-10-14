Конгресс Перу принял заявление в связи с Днем памяти Азербайджана

По инициативе члена перуанского Конгресса Хосе Энрике Орена Конгрессом принято заявление в связи с 27 сентября - Днем памяти.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Мексике, в документе говорится, что в 2020 году Вооруженные силы Азербайджана приняли ответные меры на провокационные шаги армянской стороны с целью предотвращения новой военной агрессии Армении и обеспечения безопасности гражданского населения, таким образом началась 44-дневная Отечественная война, положившая конец агрессивной политике этой страны.

В заявлении отмечается, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность после почти 30-летней оккупации Арменией международно признанных территорий Азербайджана и создал условия для безопасного и достойного возвращения в свои дома около миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев, обеспечив их фундаментальные права.

Далее говорится, что 27 сентября "братская страна отмечает День памяти, объявленный на основании распоряжения Президента Ильхама Алиева, чтобы почтить память солдат и офицеров Азербайджана, героически погибших в Отечественной войне", и что "День памяти" считается в Азербайджане очень знаменательной датой, поскольку он положил начало новой эпохе в истории страны, изменил реалии в регионе и восстановил международную справедливость.

В заключение выражено глубокое уважение азербайджанского народа ко всем шехидам, сражавшимся за свободу своей Родины.