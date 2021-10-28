Азербайджан и Турция формируют долгосрочный стратегический альянс на Южном Кавказе

26 октября 2021 года войдет в историю Азербайджана как один из важнейших аспектов развития страны и укрепления стратегического альянса Азербайджан-Турция. В этот особенный день президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент Зангезурского коридора - автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд. Это событие олицетворяет великий союз между двумя странами, и, прежде всего, отражает огромный потенциал сотрудничества, который главы государств культивировали на протяжении многих лет.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

По его словам, ось Анкара-Баку представляет собой прекрасную возможность для развития ряда элементов в двусторонних отношениях.

"Во-первых, это обеспечение геополитической стабильности в регионе Южного Кавказа и защита территориальной целостности Азербайджана. Во-вторых, союз двух братских стран служит уникальным мостом между европейскими и азиатскими рынками. В-третьих, работы, проводимые в рамках проекта "Умное село", реализуемого в селе Агалы Зангиланского района, говорят об экономическом развитии региона, которое станет ключом к процветанию общества. В этом отношении стратегическая поддержка Турции по отношению к Азербайджану не имеет себе равных. Визит президента Эрдогана в село Агалы является исторической вехой, которая демонстрирует волю и решимость его правительства продолжать путь сотрудничества и укреплять братские отношения, существующие между Азербайджаном и Турцией", - отметил он.

Наш собеседник подчеркнул, что Турция входит в число крупнейших экономик мира, а ее вооруженные силы в списке сильнейших на планете, добавив, что Турция считается влиятельным игроком в Средиземном море и на Южном Кавказе.

"Азербайджанский народ является свидетелем ощутимых преимуществ сотрудничества между двумя странами. Несмотря на сложную географию правительства Азербайджана и Турции делают всё, чтобы народы двух стран продолжали жить в условиях мира и процветания. Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган - два выдающихся государственных деятеля, сосредоточенных на том, как улучшить жизнь своих соотечественников, развивать инфраструктуру и обеспечивать устойчивый экономический рост в своих странах.

Европейский Союз должен пристальнее присмотреться к партнерству Анкары и Баку, поскольку это пример подлинного стратегического партнерства, которое способствовало реализации многих крупных проектов и обеспечению стабильности в Европе. Подобное взаимодействие вряд ли можно встретить сегодня в формате двусторонних отношений, который существует между странами-членами Евросоюза", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов