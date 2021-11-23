В Лос-Анджелесе осудили преступления Армении

В заседании правления Пакистанского Совета - одной из самых влиятельных организаций пакистанцев в США, состоявшемся 17 ноября, по приглашению Совета приняли участие генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе, дуайен консульского корпуса в Лос-Анджелесе Насими Агаев и генеральный консул Турции Джан Огуз, а также руководители правоохранительных органов Лос-Анджелеса.

Об этом Day.Az сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Отмечено, что в настоящее время в США проживает около одного миллиона пакистанцев, в Калифорнии - более 250 тысяч пакистанцев, и роль этой общины в общественно-политической жизни США неуклонно растет. Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе наряду с другими общинами уже много лет поддерживает тесные отношения и с пакистанской общиной.

Выступая на мероприятии, генеральный консул Насими Агаев подчеркнул наличие прочных братских связей между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией и общинами этих стран в Лос-Анджелесе. Генконсул отметил, что в последние годы при активном участии Пакистанского Совета консульства трех стран провели ряд мероприятий.

Президент Пакистанского Совета Аднан Хан в своем выступлении напомнил, что в начале 90-х годов прошлого столетия армянская армия совершила геноцид против азербайджанского народа: "Пакистанский народ требует справедливости для Азербайджана. Правительство Армении должно быть привлечено к ответственности за разрушение армянской армией храмов и городов. ООН не может закрывать глаза на эти преступления".

Было также отмечено, что радикальное армянское лобби, получив информацию об этом мероприятии, начало кампанию давления и угроз в отношении представителей правоохранительных органов, принимавших участие в мероприятии.