Не будет Зангезурского коридора? Не будет и Лачинского

Сегодня на очередном брифинге Министерства иностранных дел России официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова коснулась вопроса демаркации и делимитизации границ между Азербайджаном и Арменией.

"Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении транспортных связей на Южном Кавказе. Мы делаем все для того, чтобы предпринимать шаги по укреплению стабильности, налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении и развитии торгово-экономических и транспортных связей", - в частности отметила она.

Азербайджанские и российские СМИ передали слова Захаровой как есть, а вот армянские, как всегда, начали искажать ее слова, а иногда и вовсе делать вольные умозаключения. Причем, если пройтись взглядом по армянским сайтам, все, что вынесено ими в заголовок, априори нелогично.

"Захарова не дала конкретного ответа на вопрос", "Захарова воздержалась от комментариев", "Захарова не прокомментировала предстоящую встречу". Это лишь несколько примеров, но складывается впечатление, то ли армяне пытаются дискредитировать российский МИД, то ли, как обычно, переврать пункты трехстороннего Заявления от 10 ноября, чтобы как-то попытаться саботировать открытие Зангезурского коридора и разблокировку коммуникаций.

Разбирая "армянскую логику" по поводу открытия Зангезурского коридора и подписания документов по демаркации и делимитизации, напрашивается пара вопросов.

Во-первых, если в Армении настаивают на собственном погранично-таможенном и фитосанитарном контроле над планируемой дорогой между Нахчываном и остальной частью Азербайджана, то Еревану необходимо объясниться, в какой степени их желания соотносятся с тем фактом, что движение по этой дороге должно осуществляться:

1. В соответствии с П.9 Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, где предусмотрена разблокировка всех экономических и транспортных связей в регионе;

2. С гарантией со стороны Республики Армения безопасности транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях;

3. При контроле органов Пограничной службы ФСБ России.

Напомним, что в заявлении черным по белому дано понять, что предусмотрено также обеспечение строительства новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

Во-вторых, если армянская сторона настаивает на том, что экстерриториальность и свободное движение без всяких постов - это элемент "коридоров", термин которого в пункте 9 трехстороннего заявления "не упомянут", то хотим открыть ей глаза - помните, что в международном праве нет ни одного правового инструмента, конвенции, договора, решения международного суда и т.д., в котором давались бы определения термина "коридор" и характеристики этого вида транспортной связи.

Официальному Еревану и подконтрольным ему СМИ стоить напомнить один принцип - паритетность. Это принцип, на котором Азербайджанская Республика основывает свои отношения с Республикой Армения. Сам факт паритетности является жестом доброй воли, учитывая, что войну Армения, вообще-то, проиграла, а Азербайджан - Победитель. Азербайджан в качестве еще одного жеста доброй воли продолжает предлагать Армении диалог и интеграцию армянского населения Карабахского региона, но взамен слышит лишь отмазки и некие не отвечающие реалиям невыполнимые предложения.

Еще раз - Армения проиграла войну и не может диктовать никакие условия.

Азербайджан может воспользоваться своим суверенным правом и установить все виды постов и осуществлять все виды суверенного контроля над Лачинским коридором, являющимся территорией Азербайджанской Республики. Мы с легкостью могли бы перекрыть его, но несмотря ни на что, остаемся верны политике паритетности. Если перед Сочинской трехсторонней встречей армяне пытаются каким-то образом помешать подписанию документов и открытию Зангезурского коридора, то в Ереване должны осознавать, что беспрепятственная связь Армении с западными территориями Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, - это добрый жест нашей страны.

Несимметричное отношение, которое демонстрируется Арменией в отношении Азербайджана, даже не тянет на паритетность. Если, согласно больной логике армянских СМИ, экспертов и прочих, связь между Нахчываном и остальной частью Азербайджана должна быть платной, с таможенными постами и пошлинами, то какой вообще нам смысл иметь дело с Арменией. Нас больше устраивает договориться, например, с Ираном. Пусть они зарабатывают, нежели страна, которая, напомним, 30 лет держала под оккупацией наши территории и совершала военные преступления против человечности и мирных азербайджанцев.

В Армении должны как можно скорее понять, что паритетность должна быть взаимной, а не односторонней, иначе, как говорилось в известном интернет-меме "Давай, до свидания!". Ищите другие пути, хоть через Китай.

Если армянская сторона действительно заинтересована в мирном решении подобных не простых вопросов, то она давно должна была отказаться от воинствующей риторики по отношению к Зангезурскому коридору, открытие которого в значительной степени поможет решить и ее транспортные проблемы. Ведь открытие этого коридора не только поможет на паритетной основе решить вопрос транспортного сообщения, но этот коридор станет мостом для сухопутного движения между Севером и Югом, Западом и Востоком.

К примеру, озвучиваемые нереалистичные идеи, типа строительства некой автомобильной магистрали по проекту Юг-Север через Армению, которую пытаются продвигать армянские политики, не только невозможно реализовать, но и являются не выполнимой утопией, ввиду отсутствия финансирования и санкций США по отношению к Ирану.

Чем быстрее в Ереване поймут, что пора повзрослеть, прекратить верить в сказки и искажать слова российского МИД-а, тем будет лучше для армянского народа, который устал от фантазий и призрачных идей. Сев за стол переговоров заняв конструктивную позицию, Армения сумеет решить свои проблемы, в том числе сложную дорожную перипетию, которая с каждым днём как удавка сдавливает и так дышащую на ладан армянскую экономику.

М.Ахмедзаде