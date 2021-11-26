Позиции России и Азербайджана на предстоящей встрече в Сочи совпадают в вопросе делимитации границ

Передача армянских граждан перед встречей лидеров в Сочи указывает на приверженность Азербайджана мирному урегулированию послевоенных отношений с Арменией.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Вестнику Кавказа заявил известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Этот гуманитарный жест свидетельствует, что Баку полностью привержен выполнению ноябрьского трехстороннего Заявления. Перед встречей это особенно важно, чтобы продемонстрировать конструктивную позицию Баку по всему переговорному спектру вопросов, которые будут обсуждаться на саммите в Сочи", - сказал он.

Игорь Коротченко добавил, что в связи с этим Еревану также стоит выполнить свои обязательства.

"От Еревана ждут выполнения того, под чем подписался Пашинян в трехстороннем Заявлении и что было конкретизировано в январских договоренностях - прежде всего речь идет о разблокировании транспортных коммуникаций в регионе, открытии Зангезурского коридора и начале практического процесса делимитации и демаркации границ. Все ждут, и Путин в том числе, и Алиев, что Пашинян начнет хотя бы что-то делать, потому что он до сих пор не делал ничего и занимался только свойственной Еревану политической демагогией", - обратил внимание Игорь Коротченко.

Говоря об ожиданиях от встречи в Сочи, эксперт напомнил, что Пашинян сначала манкировал приглашением прибыть в Москву или в Сочи на саммит 9 ноября, затем согласился на саммит в Брюсселе, что вызвало, очевидно, мощную дипломатическую реакцию Москвы. "Поэтому Никол Воваевич пересогласился прибыть-таки в Сочи к Путину на переговоры. Понятно, что позиции Москвы и Баку на этой встрече максимально близки, можно сказать, совпадают, особенно, в вопросе делимитации и демаркации границ, которые необходимо начинать уже сейчас при посредничестве Москвы по картам советского Генерального штаба 1980-х годов", - поведал он.

По его словам, одно из центральных мест на переговорах займет претворение в жизнь ноябрьского и январского Заявлений о полном разблокировании транспортных коммуникаций.

"Я так понимаю, Пашинян, боясь каких-то внутриполитических осложнений, не хочет употреблять слово "коридор" применительно к территории Армении. Тут надо сказать, что пусть в Ереване называют его как угодно, хоть маршрутом, хоть дорогой, смысл от этого не поменяется. Должен быть путь, соединяющий Нахчыван с Зангиланским районом Азербайджана, где контроль за передвижением людей и грузов будет осуществлять пограничная служба ФСБ России. Азербайджан должен получить надежный, беспрепятственный транспортный маршрут для организации сообщения с Нахчываном", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Российский политолог считает, что сегодня Владимир Путин предпримет масштабные усилия для того, чтобы сделать Пашиняна договороспособным.

"Что касается отношений Москвы и Баку, то здесь никаких проблем нет. Ценность нашего азербайджанского партнера в том, что руководство Азербайджана всегда четко выполняет те договоренности, которые были достигнуты. Все, о чем договариваются Владимир Путин и Ильхам Алиев, выполняется от и до. А Пашинян постоянно пытается соскочить с тех обязательств, которые он дает. Ожидаем, что все-таки какой-то прорыв будет, хотя бы в части, касающейся начала конструктивного поведения Армении по выполнению трехсторонних Заявлений", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".