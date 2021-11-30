Состоялся брифинг ГПС в связи с крушением военного вертолета

30 ноября начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев провел брифинг в связи с крушением вертолета Ми-17.

Как передает Day.Az, в ходе брифинга начальник ГПС ответил на вопросы журналистов.

Отметим, что по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы на территории Хызинского района, в результате которого погибли 14, получили ранения 2 человека, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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