"Газовая разборка" в Карабахе

Автор: Байрам Эльшадов

НКО Human Rights Watch, называющая себя "правозащитной" организацией, вновь отметилась своей предвзятостью по отношению к Азербайджану. Подыгрывая раз за разом армянскому лобби, которое плотно окутала своими цепями организацию, HRW устами своих докладчиков безосновательно обвиняет нашу страну то в неких "нарушениях прав человека", то в "подавлении свободы прессы". Особенной активностью HRW выделилась во время 44-дневной войны, когда HRW обвинила Азербайджан в применении кассетных боеприпасов, при этом нагло умолчав о ракетных ударах Армении по таким крупным городам Азербайджана как Гянджа, Барда, Тертер, обстреляли Мингячевирскую ГЭС и другие стратегические объекты. Тем самым HRW на глазах у всего мира проявила неуважение к нормам и принципам международного права.

С начала марта на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент с момента окончания Второй карабахской войны, прекращено газоснабжение в связи с неполадками на газопроводе. Не долго думая армянская сторона в своём традиционном стиле начала причитать на весь мир, мол злые азербайджанцы хотят, чтобы армяне замёрзли. При этом ни одного факта повреждения газопровода с азербайджанской стороны, как и ожидалось, предъявлено не было.

Но сам факт возникновения этой истории был достаточен для заместителя директора HRW по Европе и Центральной Азии Георгия Гогия. Идя в фарватере организации, Гогия тут же взялся на защиту многострадальных армян и поделился соответствующей публикацией на своей странице в Twitter.

Георгий Гогия неоднократно был замечен в особых чувствах к армянам. Его ангажированные заявления об Азербайджане наводят мысль на то, что армянское лобби щедро награждает представителя HRW за его проармянскую деятельность.

Гогия неровно дышит и к азербайджанским радикальным оппозиционерам. В 2019 году, когда в Азербайджане был задержан оппозиционер Байрам Мамедов за нарушение правопорядка, Гогия свалил ситуацию с больной головы на здоровую, связывая её с "презрением к свободе слова", и потребовал немедленно освободить Мамедова. Фактически представитель HRW выступил адвокатом оппозиционера, пытаясь оспаривать решение азербайджанского суда. И это при том, что 18 марта того же года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных", которое охватило 625 лиц. То есть никакой заинтересованности суда заключить под стражу оппозиционера, на что указывает Гогия в своих заявлениях, не было. Человек нарушил закон за что и понёс наказание.

Год спустя Гогия принялся защищать члена координационного центра Национального совета демократических сил Тофига Ягублу. Напомним, 3 сентября 2020 года приговором Низаминского районного суда Тофиг Ягублу был приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 3 месяцев. Решением суда 18 сентября Ягублу был отпущен под домашний арест. А в 2022 году Ягублу предпочел использовать состоявшуюся 27 февраля акцию в Баку в поддержку Украины в своих корыстных целях, пытаясь набрать некие политические дивиденды. Вот за какую личность с пеной у рта воскликал в своё время представитель HRW.

После окончания Второй карабахской войны, итоги которой явно были не по душе Георгию Гогии, он попытался подсластить пилюлю горького поражения тех, которым он симпатизировал во время всей контрнаступательной операции Азербайджана. Так, Гогия обвинил нашу страну в "злоупотреблении в отношении военнопленных" и назвал свои доводы военными преступлениями, ссылаясь на Женевскую конвенцию. А где же ты был Гогия, когда Армения нарушала эту же Женевскую конвенцию, когда ВС страны-оккупанта преднамеренно нападали на населенные пункты и мирных жителей? Когда армянские головорезы совершили Ходжалинский геноцид в феврале 1992 года и другие зверства в отношении ни в чём не повинных азербайджанцев?

Нет, Гогия не ответит на эти вопросы. Как и вся контора, на которую он работает. Поскольку представителю HRW поручено отрабатывать только заказные, отвечающие интересам всемирного армянства материалы. Вот почему Гогия словно вышел на соревнование по дискредитации Азербайджана. На самом деле HRW прекрасно осознаёт пагубность своих действий. Распространяя предвзятые заявления, организация пытается навести тень на историческую победу Азербайджана. В то время как Азербайджан делает важные шаги по установлению долгосрочного мира в регионе, предлагая открытие коммуникаций.

Что ж, выходки сотрудников HRW происходят не в первый, да и точно не в последний раз. Азербайджан был и остается готовым к ангажированным отчётам HRW и заявлениям их представителей. Однако клеветнические кампании антиазербайджанских сил не способны запятнать репутацию нашей страны. Как бы они ни старались.