Автор: Мушвиг Алескерли

Human Rights Watch пропагандирует разногласия и дискриминацию. Представитель организации Георгий Гогия выступил за повторное обострение отношений между Арменией и Азербайджаном.

8 марта близ города Шуша произошла авария на газопроводе, что вызвало перебои с подачей природного газа в Ханкенди и прилегающие районы. Официальные лица Азербайджана связывают проблему с техническими факторами. Есть те, кто трактует перебои с подачей природного газа в Ханкенди как диверсию армянской стороны, ведь известно, что армяне сами создают искусственные проблемы в попытке создать негативное и ложное впечатление об Азербайджане как у местных жителей, так и у международной общественности. Они пытаются убедить мировое сообщество, что Азербайджан будто бы "преследует и угнетает армян", проживающих в Карабахе, в то время как наша страна никогда не пыталась нанести по ним какой-либо удар - как сейчас, так и во время 44-дневной войны. Наоборот, Баку предпринял все возможные шаги для того, чтобы противник не причинил вреда мирным жителям. В послевоенный период Азербайджан заявил, что армяне Карабаха являются его гражданами и готовы к их интеграции. Единственная проблема - незаконные вооруженные формирования в этом районе и неконструктивное поведение правительства Армении. Они пытаются помешать людям армянского происхождения, проживающим в этом районе, интегрироваться в азербайджанское общество. В этом контексте создается и нынешняя проблема природного газа в Ханкенди.

Глядя на заявления, сделанные официальными лицами Армении в контексте проблемы с газоснабжением Ханкенди, а также на акции социальных сетей в армянском сегменте, становится ясно, зачем это все проворачивается. В контексте отношения к проблеме транспортировки голубого газа BBC News изучила армянский сегмент социальных сетей и подготовила статью, отражающую результаты исследования. В статье отмечается, что армянские соцсети пытаются интерпретировать проблему, как некое "давление со стороны правительства Азербайджана" на так называемое "правительство" несуществующей "нкр". В то же время, ссылаясь на заявление МИД Армении, циркулируют сообщения о том, что "с российской стороной ведутся переговоры по урегулированию проблемы".

Например, пользователь Twitter Ани Аветисян написала: "Более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха снабжаются газом только по выходным. Правительство Азербайджана использует этот вопрос для давления на власти Нагорного Карабаха/Армении".

Корень проблемы на самом деле в другом. Определенные круги пытаются вновь мусолить тему несостоявшейся т.н. "нкр", чтобы воспрепятствовать процессу установления мира между Азербайджаном и Арменией, воспрепятствовать процессу интеграции армянского населения, проживающего на освобожденных территориях в азербайджанское общество.

Если даже есть проблема с транспортировкой газа в Азербайджане, то почему Республика Армения должна ее обсуждать? К сожалению, некоторые организации, называющие себя "правозащитными", также участвуют в этом процессе и становятся инструментами игры.

Human Rights Watch играет свою традиционную роль

Одной из первых международных организаций, отреагировавших на этот вопрос, стала HRW. Гиорги Гогия, заместитель директора организации по Европе и Центральной Азии, написал в Твиттере, что "население Нагорного Карабаха мерзнет из-за того, что газопровод проходит через территорию, контролируемую Азербайджаном". "Необходимо принять срочные меры для предотвращения гуманитарного кризиса", - сказал Гогиа.

Гиорги Гогия несколько раз делился этой темой за короткий промежуток времени. Каждый раз он использовал неуместные выражения. В частности, он пытался косвенно возродить название уничтоженной сепаратистской организации, повторяя фразу "граждане Нагорного Карабаха". Кроме того, он недвусмысленно обвинил Азербайджан в том, что он не занимается расследованием проблемы природного газа. Словом, он выступал в роли представителя интересов армянской сети.

Стоит ли всерьез воспринимать Георгия Гогия?

На самом деле, к недавним выступлениям Гогиа по проблеме голубого газа не следует относиться легкомысленно. Потому что этот человек, скрывающийся под грузинской фамилией, а на самом деле агент армянского лобби, большую часть своей деятельности посвятил ведению кампаний против Азербайджана. Его даже депортировали из Азербайджана в 2015 году в связи с нынешней деятельностью, но он продолжает делать то, что делал всегда. Но есть и другая сторона вопроса. Помимо работы на армян, Гогия также является выпускником Школы Джорджа Сороса, получил образование в спонсируемых Соросом учебных заведениях, работал в "международных организациях", входящих в "Сеть Сороса".

Он один из тех, кому удалось реализовать планы старика Джорджа на фоне интересов армянства. В этом смысле последние заявления Гогиа можно рассматривать как объявление о новых планах армянского лобби, согласованных с "Сетью Джорджа Сороса". Похоже, у реваншистов есть новые планы против Азербайджана. А "проблема" с газоснабжением Ханкенди - повод для их построения. Именно эти силы создают так называемые проблемы и искусственный повод для нападения. В заключение приведем пример их работы.

Три месяца назад HRW опубликовала отчет за 2021 год, в котором описывается ситуация с правами человека в 102 странах. Часть доклада, касающаяся как Азербайджана, так и Армении, началась с описания последствий Второй карабахской войны.

В отчете была сфабрикована самая большая ложь организации - в разделе "Последствия Шестинедельной войны". Фальсифицируя результаты, Азербайджан однозначно обвинили в "разрушениях, причиненных во время войны". Освободительная война изображалась и описывалась так, будто Азербайджан освобождал не свои суверенные территории, а "нападал на Армению и захватил ее земли". Очевидно, что HRW в своем годовом отчете была необъективна: она пыталась несправедливо обвинить в чем-то нашу страну, чтобы создать неверное мнение у мирового сообщества.

Как человек, который сотрудничает с международными организациями, я знаю, что объективность и беспристрастность являются главными факторами для тех, кто имеет этот статус. Они проводят длительные исследования ради точности, держатся подальше от политизации, отрицают подход к событиям в контексте чьих-то интересов, защищают свой имидж. HRW же далека от этих принципов. Организация лишь имитирует свою причастность к международной правозащите и допускает постоянные манипуляции. HRW считает ложь приемлемой и своим поведением способствует предвзятости и религиозно-национальной дискриминации. Неслучайно HRW ни разу не упомянула о резолюциях международных организаций, называющих Армению агрессором. Она не назвала четыре резолюции ООН, называющие Армению агрессором. Гиорги Гогия за 20 лет своей деятельности ни разу не упомянул, что Карабах является азербайджанской землей. Он не коснулся проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане. Причем официальной задачей было расследование этих вопросов. Если бы HRW действительно хотела знать, кто виновен, а кто нет, ей просто надо было бы изучить архивы ООН, Совета Европы и Европарламента.

Напомню, что помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев приглашал Human Rights Watch и Amnesty International посетить Азербайджан в течение 44 дней войны. После этого эксперты HRW посетили Азербайджан для расследования хода 44-дневной войны и действий вооруженных сил Армении в нарушение международного права. По результатам расследования был подготовлен и опубликован 11 декабря доклад под названием "Незаконные ракетные удары Армении по Азербайджану".

В отчете HRW говорится, что "во время войны в сентябре-ноябре 2020 года армянские вооруженные силы незаконно применяли кассетные боеприпасы, в результате чего погибли и мирные жители. В ноябре эксперты HRW, расследовавшие инциденты, зафиксировали 11 случаев применения вооруженными силами Армении баллистических ракет и крупнокалиберной артиллерии. Как минимум в четырех отдельных случаях было обнаружено, что гражданские лица или гражданские объекты подверглись ракетному обстрелу. Однако странно, что Human Rights Watch не включила данные факты в отчет. Как будто этого доклада не существовало или он был специально спрятан в архивах. Дело в том, что факты, отраженные в отчете от 11 декабря, не были обнародованы, поскольку они были относительно в пользу Азербайджана.

Таких фактов можно перечислить сотни. Мотив везде антиазербайджанский. Недопустимо, чтобы международная организация предпочитала одну страну, в частности Армению, по религиозному или национальному признаку, или пыталась очернить другую, Азербайджан. Дело в том, что, встав на сторону Армении в этом вопросе, они нарушают фундаментальные принципы международных организаций.