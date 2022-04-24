Армяне ошарашены речью Президента Ильхама Алиева в Шуше

Автор: Ибрагим Алиев

22 апреля в освобожденной Шуше начал работу V Съезд азербайджанцев мира, названный по праву Съездом Победы, во время которого с фундаметальной речью выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства затронул ряд важных тем и событий, таких как урегулированный конфликт, дальнейшее развитие региона, в котором наступил мир благодаря Победе Азербайджана, а также направил четкий месседж армянским реваншистам, подчеркнув, что для них остался последний шанс на лучшую жизнь - подписание мирного договора с нашей страной.

Выступление Президента Ильхама Алиева ошарашило армянских реваншистов. Был поднят настоящий вой, в особенности после слов главы нашего государства о территориальной целостности Азербайджана и том, чем может обернуться для Еревана отказ от подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

"В настоящее время министры, министерства иностранных дел двух стран формируют рабочие группы, считаю, что в ближайшем будущем необходимо начать конкретные переговоры и не надо их слишком затягивать, потому что мирный договор будет подписан именно на основе пяти принципов. Поэтому текст договора может быть в скором времени подготовлен, подписан, и, таким образом, между Арменией и Азербайджаном могут быть налажены связи, в том числе установлены дипломатические связи. Выдвигая это предложение, мы еще раз демонстрируем добрую волю и, повторяю, проявляем дальновидность. Периодически поднимающие голову в Армении реваншистские силы должны знать, что это - единственный путь выхода, а может быть, последний шанс для Армении. Если они откажутся от этого, то тогда и мы не признаем территориальную целостность Армении и официально заявим об этом. Учитывая итоги Второй Карабахской войны, армянская сторона должна хорошо понимать, к чему приведет этот шаг", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также напомнил реваншистам о последствии попыток или угроз вернуться к старой пластинке территориальных претензий к нашей стране: "Мы уничтожили фашизм. Мы избавили Южный Кавказ от фашизма. Но проявления фашизма все еще поднимают голову. Некоторые круги в Армении и мировое армянство, армяне, проживающие в зарубежных странах, все еще пытаются угрожать нам. Однако они не должны забывать историю Второй Карабахской войны. Мы приумножили нашу мощь. За полтора года в области армейского строительства проделана огромная работа. Часть этой работы представлена общественности, а часть, конечно же, не может быть представлена. Но каждый должен знать, что сегодня азербайджанская армия может решить любую задачу. И боеспособность, и национальный дух, и моральный дух, оружие и боеприпасы, техника, создание новых боевых воинских формирований - мы делаем все это именно потому, что проявления армянского фашизма все еще есть, и мы в любой момент должны быть готовыми и готовы раздавить армянский фашизм, если он еще раз поднимет голову. Армения хорошо знает, хорошо понимает это, и никогда это не должна забывать".

Отметив, что Азербайджан отныне будет только и только наращивать свою мощь, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что ведущие международные организации приняли поствоенные реалии. А это:

- ООН, которая провела в Шуше международное мероприятие.

- Европейский Союз в настоящее время очень активно участвует в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

- ОБСЕ, которая прекрасно понимает, что Минской группы больше нет.

Недовольства у списанных в архив истории армян начались еще накануне съезда, но услышав такую фундаментальную речь азербайджанского лидера, поднялась истерика, ибо, сказанная правда выколола им глаза. Армянские соцсети пестрели смешными словосочетаниями, наподобие "в оккупированном армянском "шуши" проходит....". С каждым следующим визгом очередного армянского "деятеля" количество повторов "оккупированных" и "армянских" росло просто в геометрической прогрессии.

Очевидной ложью факты не скроешь - не было никогда никакого т.н. "армянского" города "шуши", была, есть и будет культурная столица Азербайджана - Шуша. Нет никаких "оккупированных армянских земель", есть освобожденные территории Азербайджана. Весь мир признает территориальную целостность Азербайджана, кроме Армении, 4 резолюции ООН, которые Азербайджан выполнил сам, и бесполезная Минская группа ОБСЕ также является подтверждением данного факта.

Что бы там ни говорили сейчас всякие кочаряновские реваншисты, араики и прочие сепаратисты, вымышленные "министерства" сказочных и несуществовавших "арцахов", новая реальность, созданная в регионе Президентом Ильхамом Алиевым и Победой Азербайджанской армии, неизменна. Сколько бы истерических припадков ни было у реваншистов, им пора смириться, что сейчас они никому не нужны. Бесполезными выкриками занимаются лишь бездари. Пора принимать практические шаги, решения и идти вперед - к своему благополучию, которое стало возможно благодаря жирной точке, поставленной в конфликте, развязанном необоснованными претензиями.

Армянам сейчас необходимо забыть об отравленном их собственной мифологией прошлом (постепенно многие уже начинают это понимать) и заняться проблемами Армении, которых, на наш взгляд, две - социальные и экономические. Армянская экономика последние 30 лет находится в мертвом состоянии из-за блокады, в которую Армения вогнала сама себя агрессорской политикой против Азербайджана. Десятки лет стагнации привели к тому, что население РА значительно уменьшилось, сократилась рождаемость, увеличилась смертность, ООН признала страну стареющей. Если проанализировать экономику стран в современном мире, трудно будет найти экономику, которая была бы в таком мертвом состоянии, как экономика Армении. Вопрос не в том, что в мире нет стран с плохими экономическими и жизненными условиями. Есть. Проблема в том, что нет второго такого государства, которое противилось бы ее развитию и улучшению жизни населения своей страны. Армяне в Армении ныне не живут, а выживают, причем выход из этой ситуации реально есть - его неоднократно предлагал Президент Ильхам Алиев.

В то время как Азербайджанское государство по максимуму использует все открывшиеся возможности, Армения по непонятным причинам ухудшает свое и без того плачевное экономическое состояние, задерживая открытие коммуникаций и подписание мирного договора. Все это даст Армении ряд преимуществ. Как минимум - это транзит. То, что транзит дает возможности выгоды, это факт. Транзитные экономики всегда имели больше шансов на развитие. Транзит позволяет получить дополнительные возможности в связи с тем, что через территорию проходят потоки людей и грузов. И для Армении было бы выгодно, чтобы эти потоки оказывались как можно большими. Зангезурский коридор предполагает, что там будут парковки, автозаправки, ремонтные мастерские, магазины, кафе, если поток грузов будет большим, а он, несомненно, будет нарастать. Для экономики Армении с ее массой проблем - это одна из новых возможностей. С экономической точки зрения, действительно, подписание мирного договора с Азербайджаном, открытие коммуникаций, Зангезурский коридор нужны экономике Армении и помогут ей улучшить жизнь населения. Мирный договор станет возможностью для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и восстановления промышленных предприятий. Это создаст большие возможности для Азербайджана, Турции и Армении в восстановлении экономических связей.

Для реваншистов на первом месте должны быть экономические интересы, а не бестолковые выкрики, которые ни к чему хорошему никогда не приводят. Президент Ильхам Алиев не раз предупреждал, что это последний шанс. Если армяне откажутся пожать протянутую им руку и захотят пойти по пути реванша, они просто лишатся всего описанного нами выше. На Южном Кавказе должен быть построен устойчивый мир и нужно идти вперед. Должен - и будет. Это и есть новая реальность, созданная Президентом Ильхамом Алиевым.