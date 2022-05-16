Когда будут расследованы военные преступления Армении против Азербайджана?

Автор: Мехти Ахмедзаде

Несмотря на то, что с окончания 44-дневной Отечественной войны Азербайджана прошло полтора года, наша страна, к сожалению, продолжает сталкиваться с двойными стандартами. Военные преступления Армении, совершенные против азербайджанского народа, до сих пор не получают должной оценки в международных судах и они не инициируют никакие расследования, чтобы привлечь Ереван к ответственности. Тем не менее, когда подобное происходит в других частях мира, всякого рода организации переходят к активной деятельности.

Международное сообщество должно признать, что стороной, которая в бывшем армяно-азербайджанском конфликте была изгнана со своих родных земель и подвергнута немыслимым страданиям, является именно Азербайджан, а не Армения. Но этого всего как будто и не было.

Одним из ярчайших примеров двойных стандартов стало недавнее решение Международного уголовного суда (МУС) ООН. В начале марта было объявлено, что его прокурор Карим Хан начал официальное расследование ситуации в Украине. Основная цель - расследование утверждений о совершении в стране военных преступлений и преступлений против человечности. Теперь, по словам Хана, в Украину на следующей неделе отправятся 42 следователя.

"В первую очередь необходимо исследовать факты и установить истину. У МУС есть соглашение о сотрудничестве с совместной следственной группой, созданной Польшей, Литвой и Украиной. МУС сможет получить доступ к общим документам, однако не собирается делиться всеми своими документами, поскольку обязан следить за действиями всех сторон в конфликте", - заявил прокурор.

Непременно преступления, совершенные в Украине, должны быть расследованы, а виновные наказаны. Однако, хотелось бы напомнить МУС о том, что нельзя вершить правосудие выборочно. Сферу действия Римского статута Международного уголовного суда образуют четыре основных международных преступления: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессия. В связи с чем напрашивается вопрос: почему не расследуются военные преступления Армении против Азербайджана, в частности, обстрелы Гянджи, Барды, Тертера и других мирных городов, совершенные во время 44-дневной войны, когда были убиты мирные жители, женщины, дети, старики?

Наша страна предоставила международным судам и организациям достаточно доказательств армянского террора. Все было задокументировано, имеются видео- и фотодоказательства, свидетельства. Правосудие должно быть объективным, беспристрастным и свободным от двух стандартов. К сожалению, в подходе к Азербайджану мы наблюдаем обратное.

В МУС должны инициировать расследование в отношении армян, которые на протяжении истории совершали против нашего народа совершенно бесчеловечные преступления, неоднократно учиняли резню. Армения совершала тяжелейшие преступления против нашего гражданского населения. Азербайджанский народ неоднократно (в 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953, 1988-1993 годах) подвергался массовой резне со стороны армянских агрессоров, а также действиям, унижающим человеческое достоинство. Одним из самых кровавых преступлений в истории человечества является Ходжалинский геноцид. В результате военных преступлений, совершенных армянами, были убиты сотни тысяч мирных азербайджанцев.

Небезызвестный факт, что в целом после обретения независимости в 1991 году Армения превратила терроризм в государственную политику. Было бы к месту вспомнить теракты, совершенные в бакинском метро 19 марта и 3 июля 1994 года. В результате этих терактов, совершенных Кареном Багдасаряном и Сейраном Саркисяном, скончались 27 и 91 человек был ранен.

Двойные стандарты неприемлемы, а в вопросе международного правосудия тем более. Все военные преступления Армении, совершенные в отношении мирного населения Азербайджана, должны быть расследованы Международным уголовным судом ООН также, как и любые другие военные преступления, имевшие место быть в тех или иных частях мира. Им должна быть дана серьезная правовая оценка. Надеемся, что МУС обратит внимание и на этот вопрос, иначе грош цена такому выборочному правосудию.