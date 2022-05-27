Запуск Президентом Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой проекта "умное село" в Зангилане - одна из примечательных страниц современной истории страны

Освобожденные территории Азербайджана отстраиваются с нуля, восстанавливаются интенсивными темпами. Быть свидетелями этих исторических процессов, наблюдать за восстановлением освобожденного Карабаха, возвращением бывших вынужденных переселенцев в родные места - большая гордость для азербайджанского народа.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

По его словам, запуск Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой проекта "умное село" в селе Агалы Зангиланского района - одна из примечательных страниц современной истории страны.

"Азербайджанский народ переживает великий исторический этап. В 44-дневной Отечественной войне была одержана под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева историческая победа. Затем началась работа по восстановлению освобожденных территорий. За прошедший период в Карабахе и Восточном Зангезуре проведены невероятные восстановительные работы. На наших исторических землях реализованы крупнейшие проекты. Все это приводит в восторг, радует каждого из нас", - сказал Керимли.

Он отметил, что поездка Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский, Зангиланский и Джабраильский районы находится в центре особого внимания общественности страны. Осуществление широкомасштабных работ в Карабахе демонстрирует экономическую мощь азербайджанского государства, политическую волю Президента Ильхама Алиева.

"Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на родные земли после долгих лет разлуки. Причем в самые современные, "умные села", в новые населенные пункты, обеспеченные всеми условиями. Следует особо подчеркнуть, что все работы проводятся под строгим контролем Президента Азербайджана, в централизованном порядке. Они проводятся на основе самых современных технологий, что является показателем того, что Президент и Первая леди придают огромное значение этому фактору в восстановлении освобожденных территорий. Азербайджанский народ возвращается на свои исторические земли, и города, села восстанавливаются с таким же упорством и решимостью, с какими они были освобождены от оккупации", - добавил Сахиль Керимли.