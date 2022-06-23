Армянские "маневры": чем Ваагн Хачатурян похож на сантехника из ЖЭУ Игоря?

Автор: Акпер Гасанов

Война - ерунда, главное-маневры. Этот шедевр устного народного творчества я впервые услышал в далеком детстве. Это наш сосед, числившийся в местном ЖЭУ электриком Игорь, рассказывал всему двору, как сумел утаить от жены три рубля с получки. Далее он делился планами о том, как собирается потратить "трешку" в расположенной рядом пивной. Но, на его беду, увлекшись рассказом, Игорь не заметил, что та, кого он считал обманутой, незаметно подошла к нему сзади.

Что было дальше? Весь двор с удивлением обнаружил, что Игорь умеет так быстро бегать и так громко кричать. Вспомнил я этот эпизод из детства в связи с тем, что о себе решил заявить еще один "мастер маневров". Это президент Армении Ваагн Хачатурян, который прокомментировал требование оппозиции о необходимости заявить, что "Карабах не может быть в составе Азербайджана".

В своем интервью Общественному телевидению Армении, которое было посвящено итогам 100 дней нахождения в должности президента страны, Хачатурян сказал, что в случае такого заявления страна потеряет право на маневр. "Мы должны быть реалистами. Если вы заявляете такое, то лишаетесь права на маневр. Мы должны уметь отличать политику и дипломатию от популизма и общественных заявлений. Мы этого не делаем и смешиваем все это", - отметил он.

Ух ты! Буквально на днях, оказавшись на полях ПМЭФ-2022, президент Армении с упоением признавался, что в политике он разбирается только чуть-чуть, а в дипломатии и вовсе едва начинает. Мол, простите, если несу ахинею, сам не местный, просто не пришел в себя от внезапно свалившегося на меня счастья. Одним словом, в Санкт-Петербурге имела место презентация одного Ваагна Хачатуряна. Этакого папуаса, впервые увидевшего консервную банку.

Но это в РФ Ваагн позволил себе играть эту роль. Вернувшись в Армению, он начал менторствовать, рассуждать о тонкостях политики и дипломатии и даже выговорил слово маневр. Нет, мы помним, что в Армении уже был один такой "специалист по маневрам". Зовут его Арцрун Ованнисян. Да, тот самый, который сначала самозабвенно врал армянскому народу про "победы" на фронте, а потом вынужден был искать слова для обозначения провала и разгрома армянской армии.

В итоге, Арцрун воспользовался словосочетанием "тактическое отступление", чтобы деликатно оформить бегство оккупантов с поля боя. И вот, у него появился конкурент по выстраиванию тактики и стратегии, по осуществлению маневров. Хачатурян лавирует, лавирует да все никак не вылавирует. Понятно, что он хочет и рыбку съесть и никак не пострадать, но в реальности у него получается только второе.

Потому, что не армянской оппозиции или ее президенту и премьер-министру рассуждать о том, чей Карабах. Вон, Никол Пашинян однажды произнес "Карабах - это Армения и точка", что в итоге стало доказательством бесполезности переговоров с официальным Ереваном, привело к 44-дневной войне, по итогам которой враг был разгромлен, а Воваевич вынужден был подписать капитуляцию.

После чего, увидев мощь азербайджанской армии на деле, осознав политико-экономическую силу нашей страны, он больше не позволяет себе такую вольность в мыслях. Он отчаянно пытается осуществить тот же маневр, что и Ваагн Хачатурян. То есть, вроде как показать в Армении свою "непокобелимость", при этом не отклоняясь от взятых на себя обязательств, согласно подписанному 10 ноября 2020 года трехстороннему договору.

Такие маневры уже привели к тому, что Пашинян получил среди определенной части сограждан погоняло "капитулянт", но это все ничто, по сравнению с плюшками от удержания власти. Кроме того, Воваевич, наверное, даже во сне часто видит азербайджанский Железный Кулак. Поэтому, ничего подобного тому, что он нес до 44-дневной войны, от него уже не слышно. Другое дело, что эстафету перенял новоявленный президент Армении.

Он отчаянно пытается не произносить то, что всегда было данностью - Карабах является территорией Азербайджана. Ни одно государство мира, ни одна международная организация не считает иначе. При этом, на освобожденных территориях нашей страны вовсю идут восстановительные работы. Шуша уже стала местом проведения международных форумов, в Физули уже функционирует международный аэропорт.

Кроме того, одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, является строительство новой автомобильной дороги в объезд города Лачин. Так вот, асфальтирование дороги там уже началось. И это только начало большой работы, которую запланировал и успешно реализует Азербайджан. Если же кто-то в Армении попробует осуществить какие-то свои "маневры", то их ждет судьба сантехника из ЖЭУ Игоря, хвастливые речи которого услышала жена.