Восстановление освобожденных территорий выходит на качественно новый уровень

Автор: Лейла Таривердиева

Восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре начались вскоре после окончания 44-дневной войны. Претворение в жизнь таких значимых инфраструктурных проектов в короткие сроки является воплощением успешности политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Состоявшаяся на днях поездка главы государства в Гейгельский, Кяльбаджарский и Лачинский районы является подтверждением того, что проводимые работы находятся под непосредственным контролем азербайджанского лидера.

День Вооруженных сил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, Президент Ильхам Алиев отметил чрезвычайно содержательной поездкой в освобожденные Кяльбаджарский и Лачинский районы, а также в Гейгельский район, откуда берет начало грандиозный Муровдагский тоннель.

Поездка действительно была очень содержательной. Глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента санатория "Истису" и завода минеральной воды в Кяльбаджаре, заложил фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления, ознакомился с проектами водохранилища "Хакаричай", с работами на 110-киловольтной электрической подстанции "Горчу" в Лачинском районе, побывал на открытии малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1", а также на строящейся малой гидроэлектростанции "Чираг-1" в этом же районе. В Кяльбаджаре глава государства заложил фундамент комплекса музеев Оккупации и Победы, в Лачине ознакомился с ходом строительства Лачинского международного аэропорта, а в Гейгеле - с работами по прокладке двух тоннелей, сооружаемых на 13-м километре автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар.

В День Вооруженных сил Президент Ильхам Алиев принял участие в торжественной церемонии, посвященной вручению боевого знамени воинской части коммандос в Кяльбаджаре. Быть рядом с военнослужащими было главной целью поездки. Выступая на церемонии, глава государства рассказал о том, что делается для укрепления боеспособности и границ Азербайджана и планах по открытию новых частей коммандос, которые приумножат нашу силу. В Карабахе и Восточном Зангезуре мы должны иметь постоянную мощную военную сил, сказал Президент Азербайджана, посоветовав соседям не забывать о "железном кулаке", который остается на месте.

Широкий спектр мероприятий, вошедших в программу поездки главы государства, демонстрирует весь масштаб работ, проводимых на освобожденных территориях.

"В Кяльбаджарском и Лачинском районах идет строительство более 10 тоннелей. Представьте себе, более 10 тоннелей. Протяженность самого большого из них составляет примерно 12 километров. Мы прокладываем этот тоннель под горой Муров, чтобы ездить сюда было удобно. Это нужно и гражданскому населению, и военнослужащим, и с оборонной точки зрения. В настоящее время строится в целом более 10 тоннелей, в будущем их число может увеличиться, потому что здесь всюду горы и леса. Сейчас в Карабахском регионе строятся более 10 тоннелей, 9 виадуков, десятки мостов. Посмотрите, какая широкомасштабная работа проводится как в Зангезуре, так и в Карабахе только в связи с дорожным хозяйством, потому что это - электроэнергия и дорога - главное. Без этого ни о каком развитии не может быть и речи.

Сегодня мне сообщили также о реализации других инфраструктурных проектов. Считаю, что проведение этих широкомасштабных работ в короткий срок - после войны прошло лишь полтора года - демонстрирует нашу силу, намерения, волю, еще раз показывает величие нашего народа. Мы делаем это в одиночку, и будем делать", - заявил Президент Ильхам Алиев, выступая после церемонии закладки санатория "Истису".

На поселок Истису у государства большие планы. Когда-то он гремел на весь Союз, поправить здоровье благодаря его целебным источникам в Кяльбаджар ежегодно приезжали десятки тысяч людей. В период армянской оккупации санаторий и горячие источники были разрушены агрессором, и сейчас поставлена задача восстановить былую славу этого места. Нет сомнений, что обновленный бальнеологический курорт Истису будет красивее, комфортнее и современнее прежнего и снова превратится в место притяжения для тысяч людей со всего мира.

Еще одним объектом на освобожденных территориях, заслуживающим особого внимания, является строящийся Лачинский международный аэропорт. Воздушную гавань, заложенную в 2021 году, планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году. Протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта будет составлять 3000 метров, ширина - 60 метров. Аэропорт будет отвечать самым современным стандартам, принятым в мире для подобных объектов, стандартам ICAO и IATA.

Напомним, что уже год функционирует Международный аэропорт Физули, продолжается строительство аналогичного аэропорта в Зангилане. Физулинский аэропорт уже превратился в важный транспортный узел Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Стройкой века можно назвать и комплекс тоннелей, прокладываемых под Муровдагской грядой. Это очень сложный, трудоемкий и затратный проект. Но результат его будет потрясающим. Потому что впервые путь в Кяльбаджар станет безопасным и комфортным. Имеющаяся дорога проходит по высокогорной пересеченной местности и ее проходимость зависит от капризов погоды. Теперь же из Гейгельского в Кяльбаджарский районы можно будет попасть по 12-километровому четырехполосному тоннелю, который будет обеспечивать движение независимо от природных условий. Таким образом, коммуникация с Кяльбаджаром перестает быть зависимой от сложного рельефа Муровдагского хребта.

Восстановление Кяльбаджарского и Лачинского районов по сравнению с другими освобожденными районами дается сложнее. Например, для строительства взлетно-посадочной полосы Лачинского аэропорта приходится прорубать скалы. Рельеф и погодные условия создают препятствия, но работа идет. Азербайджан этим не напугать. Тем более после победоносной 44-дневной войны, избавившей азербайджанский народ от последних комплексов и страхов. Теперь настает время мира и развития районов, пострадавших от армянского вандализма. Азербайджан, как сказал, выступая в Истису Президент Ильхам Алиев, создает заново инфраструктуру, строит больницы, школы, жилые здания, культурные объекты, аэропорты, железные дороги, тоннели, восстанавливает мечети, музеи. Всего за полтора года проведена просто гигантская работа, что "говорит о том, что хозяевами данных земель являемся мы".

"Мы же народ-созидатель. Мы вернулись и на полностью разрушенной территории площадью 10 тысяч квадратных километров строим новую жизнь. Уже видны ростки новой жизни. В наших освобожденных городах и селах уже идут широкомасштабные строительные работы. К примеру, как мне сообщили, сегодня в городе Шуша разместились более тысячи человек, они занимаются строительными работами, работают в сфере услуг. В Агдаме уже создается промышленный парк. В Зангилане, селе Агалы сдан в эксплуатацию первый проект "умного села". То есть, это делаем мы - хозяева этих земель. Но каждый должен знать, что это очень широкомасштабная работа. Наряду с этим, вдоль всей границы с Арменией сооружаются новые позиции, новые посты. Прокладываются никогда не существовавшие дороги, ведущие к границе с Арменией, чтобы мы могли удобнее добираться до этих позиций. Объем всей этой работы еще раз показывает величие нашего народа, свидетельствует о том - еще раз хочу сказать, - что мы - хозяева этих земель, мы вернулись и будем жить здесь вечно. Карабах - это Азербайджан!" - сказал азербайджанский лидер.

Все, что делается в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре, в конечном итоге служит главной цели - реализации программы Большого возвращения. То есть возвращению на родные земли их истинных хозяев. Для этого должны быть созданы все условия, освобожденные земли должны встретить бывших вынужденных переселенцев, их детей и внуков возрожденными к жизни, богатыми, красивыми и максимально комфортными для жизни. Чтобы, приехав сюда раз, человек уже не захотел больше жить нигде, кроме как в этой частице рая на земле. Кяльбаджар с Лачином являются одними из самых красивых жемчужин в этом ожерелье.

Каждый шаг, предпринимаемый Президентом Ильхамом Алиевым, каждый проект и каждое его решение направлены на приближение этого дня. Он, под чьим руководством была одержана историческая Победа, более других хочет видеть Карабах прекрасным, современным и удобным для жизни людей. Так оно и будет. То, что уже сделано, дает полную уверенность в том, что для Азербайджанского государства нет ничего невозможного.